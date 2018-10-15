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Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u asker oluyor
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Magazin - - Editör: Sefa Koçak

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u asker oluyor

Fenomen aile dizisi Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Havuç' karakteriyle tanınan oyuncu Furkan Kızılay askere gidiyor.

Son olarak Survivor'da ekrana çıkan oyuncu Furkan Kızılay, asker oluyor. Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay, askere gitmeye hazırlanıyor. 28 yaşındaki genç oyuncu Vadistanbul'da görüntülendi. Bedelli askerlik yasasından yararlanmayı planlayan Furkan Kızılay önümüzdeki celp döneminde askere gitmeye planlıyor.

Çocuklar Duymasın dizisinda Havuç karakteriyle hayatımıza giren 1990 doğumlu oyuncu Furkan Kızılay, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da arkadaşlarıyla görüntülendi. Kızılay, "Yeni celp döneminde askere gidebilirim" dedi.

"ASKERLİĞE KONSTANTRE OLDUM"

Yeni proje soruları üzerine "Şu an askerlik durumuna konsantre olmuş durumdayım" diyerek, önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen 4'üncü celp döneminde bedelli askerlik yapabileceğini ifade etti.

kizilay

KIZ ARKADAŞINI YANINDAN AYIRMIYOR

Yakışıklı oyuncu, özel hayatıyla magazin gündemine gelmese de Instagram'dan yaptığı hemen hemen her paylaşımda yanında sevgilisinin olması gözlerden kaçmıyor.

furkan


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