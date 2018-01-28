Çocuk sahibi olmak için eşinin gazozuna ilaç attı

Trabzonda H.K. ile E.K. çifti arasında yaşanan olay bir yandan Yeşilçam filmi senaryosunu aratmazken, diğer yandan oldukça düşündürdü. 2 yıllık evli H.K. ile E.K. çifti arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle sorunlar bulunuyordu. Çocuk sahibi olmak isteyen ve eşinin psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle doktor tarafından tavsiye edilmeyen hamilelikte ısrar eden H.K. gazosuna ilaç katarak bayılttığı 28 yaşındaki eşine tecavüz etti. Tecavüz sonrası eşinden hamile kalan talihsiz kadın mahkemeye giderek eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

2 yıldır evli olan H.K. isimli 28 yaşındaki kadın, evliliğinde yaşadığı sorunlar nedeniyle bir süredir psikolojik tedavi görüyordu. Doktor kontrolünde ilaç kullanan kadına tedavi sürecinde hamile kalmaması söylendi. Buna rağmen ısrarla baba olmak isteyen 35 yaşındaki E.K. eşinin gazozuna uyku ilacı katarak, genç kadına tecavüz etti.

TECAVÜZÜ KABUL ETTİ

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre; talebi reddedilen koca, baba olmak için plan yaptı. E.K. iddiaya göre önce eşinin gazozuna uyku ilacı attı, ardından da uyku halindeki eşiyle ilişkiye girdi. 3 ay sonra hamile kaldı- ğını öğrenen H.K., "tecavüze uğradığını" iddia ederek eşi hakkında suç duyurusunda bulundu, ardından da boşanma davası açtı. H.K. ifadesinde, "Evlendikten sonra psikolojik tedavi görmeye başladım. Eşim çocuk istiyordu. Doktor ise tedavinin sonuçlanması gerektiğini söyledi. Ben de çocuk istemedim. İsteğim dışı bu ilişki olmuştur. Eşim beni hamile bırakmıştır. Doktorun bana verdiği psikyatri ilaçlarını kullandığımda, özellikle 2 adet aldığımda sabaha kadar kendimde olmuyorum. Ekli olarak sunduğum arkadaşım F.A. ile eşim E.K. yazışmalarında benim içtiğim gazoza uyku ilacı katarak benimle zorla ilişkiye girdiğini kabul etmiştir. Eşimden şikâyetçiyim" dedi. H.K., eşinin F.A. adlı kız arkadaşına attığı mesajları da savcılığa delil olarak sundu.