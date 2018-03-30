Çocuk istismarcılarına hadım cezası kanunlaşıyor

Adana'da yaşanan çocuk istismarının ardından kimyasal kastrasyon halk dilindeki adıyla hadım cezası kamuoyunun yakından takip ettiği konulardan biriydi. NTV'de Oğuz Haksever'in sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bir süredir çalışma halinde oldukları yeni düzenlemede sona yaklaştıklarını ve önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunacaklarını açıkladı.

Adalet Bakanı Gül, hadım cezası, Kosova'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ üyeleri ve Çiftlik Bank meselesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Hadım yasasıyla ilgili devam eden çalışmada sona yaklaştıklarını belirten Gül, ''Taslağı nihayete erdirdik. Muhtemelen önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tasarımız sevk olacaktır'' dedi. Bakan Gül, hekimlerin de görüşü alınarak mahkemenin kimyasal kastrasyon uygulamasına gidebileceğini söyledi.

KOSOVA'DA YAKALANAN FETÖ ÜYELERİ

FETÖ'nün Balkanlar'daki yapılanmasında üst düzey görevler üstlenen 6 kişinin MİT operasyonuyla yakalandığı olayı değerlendiren Gül, "Sadece onlar değil. Türkiye'de FETÖ üyesi olup da mahkeme karşısına çıkamayan belli sayıda firariler var. Bunlar lider kadro olduğu için belli bir kadro dışarıda bunlara yönelik arama yakalama kararları oluyor. Bu 6 kişi de iade talebi olan isimler. Ya bir yerde yakalandığında ya da farklı bir takım hukuki sözleşmeler çerçevesinde iadeleri mümkün. Yargılamayı mahkeme yapacak." dedi.

ÇİFTLİK BANK VE BENZER YAPILARLA MÜCADELE

Çiftlik Bank vurgunuyla patlak veren yeni nesil saadet zincirlerini yakından takip ettiklerini belirten Abdülhamit Gül, hakkında arama kararı bulunan Mehmet Aydın için "İster Uruguay'da olsun ister Paraguay'da bu kişinin yakalanıp Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor." dedi.