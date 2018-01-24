Çocuğunuzla kar tatili yaparken nelere dikkat etmelisiniz?

Öğrencilerin okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte özellikle kış tatili yapma hayali kurduğunu belirten uzmanlar, bu dönemde ebeveynlerin çocuklu kayak tatili için alması gereken önlemleri bizlerle paylaştı.

Sömestr tatilini değerlendirmek isteyen ebevyenlerin kış mevsiminin, karın ve eğlencenin doyasıya yaşandığı kayak merkezlerine gitmeyi tercih ettiğini belirten uzmanlar, çocuklarla kayak tatiline giderken yolculuğun başından itibaren dikkat edilmesi gereken bazı noktalar olduğunu işaret ediyor.

Öncelikle arabayla çıkılacak bir yolculuk için mutlaka karlı yollar ve soğuk hava için önlem alınması gerektiğini paylaşan uzmanlar, araçta çocuğunuzun mutlaka arka koltukta, kemeri takılı şekilde oturmasını sağlamanız gerektiğini hatırlatıyor. Yolculuğun keyfini sürmek ve çocuğunuzun yolda sıkılmaması için yanınıza oyuncak, kitap veya tablet alınması gerektiğini de vurgulayan uzmanlar, eğer uçak ile yolculuk yapacaksanız ise özellikle iniş ve kalkışlarda olası kulak ağrılarını önlemek amacıyla küçük bebeğiniz için yanınızda biberon, daha büyük çocuğunuz için ise sakız taşımanızı öneriyor.

Tatil mekanı seçimi yapılırken yerin mutlaka çocuğun gözünden değerlendirilmesi gerektiğini de dile getiren uzmanlar, gideceğiniz yerin onun fiziksel ve zihinsel durumuna uygun olması, sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmesi çok önemli. Odaların ve yatakların yapısı, güvenliği, hijyeni, menü seçenekleri gibi detaylar, iyi bir çocuklu tatilin öncelikleri arasında yer alıyor.

Çocuğunuz beş yaşından küçükse sizinle birlikte kayması kolay değil. Bu nedenle, kızağa binmek gibi başka aktiviteleri de bulunan tesisler seçin. Öte yandan dağa çıkılan ve doğayla iç içe geçen tatillerde çocukların mevcut hava ve tabiat koşullarına ayak uydurabilmesi için en uygun yeri seçmelisiniz. Çocuğunuzun, basınç ve hava değişiminden etkilenmemesi için üç bin metre yüksekliği aşmamaya özen gösterin.