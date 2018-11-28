Çocuğunun okul masraflarını ödeyemeyen baba intihara kalkıştı

Ekonomik sıkıntılar yaşadığı öğrenilen 33 yaşındaki baba, oğlunun 55 liralık okul masrafını karşılayamadığı için intihara kalkıştı. Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Emrah E. isimli vatandaş, iddialara göre oğlunun okul masrafları için gerekli olan 55 TL'yi ödeyemediği için eşiyle tartışmaya başladı. Maddi sıkıntıların bunalttığı baba Emrah E. Yenibaraj Mahallesi'ndeki evinden çıkarak eski baraj kapaklarından atlamak istedi.

Polis ekiplerinin güçlüke ikna ettiği genç adam, itfaiye ekiplerinin telleri kesmesi sonucu intihardan vazgeçirilirken, ifadesi alınmak üzere Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

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55 TL'Yİ ÖDEYEMEDİĞİ İÇİN

Polisin uzun uğraşı sonunda eyleminden vazgeçen Emrah E., itfaiye erinin bariyerlerdeki telleri kesmesinin ardından bulunduğu yerden çıkartıldı. İfadesi alınmak üzere Bağlar Polis Merkezi'ne götürülen Emrah E.'nin oğlunun okuduğu ilkokuldan istendiği öne sürülen 55 lirayı ödeyemediği ve eşiyle sorunlar yaşadığı için intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.