Cocu'dan Volkan Demirel'e yeşil ışık

Sıcak gelişmelerin yaşandığı Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, Hollanda basınına önemli açıklamalarda bulundu. Kadro dışı bırakılan Volkan Demirel hakkında önemli açıklamalarda bulunan Cocu, tecrübeli eldivenin önümüzdeki süreçte yeniden kadroya alınabileceğinin sinaylini verdi.

Cocu, ülkesin basınına konuştu. Takımdaki geleceği ve Türkiye'deki günlerini değerlendiren Hollandalı teknik adam, Ali Koç yönetiminin kendisine uzun vadeli bir proje sunduğunu söylerken, "Kolay yolu seçmedim" dedi.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'indeki bulunduğu yere ve bunun için oluşan baskıya dikkat çeken Cocu, “Her açıdan şu anda başka bir dünyada yaşıyorum. Takım için her şeyimi verdim. Başkan Koç ve Comolli ile birlikte takıma farklı bir yapı getirmek için çalışıyorum. Bu geçiş dönemine rağmen birbirimizden en iyisini talep edebiliriz. İnanç şu anda belirleyici rol oynuyor.” ifadesini kullandı.

ZORLU BİR YOLCULUK OLDUĞUNU BİLİYORDUM

Cocu, yeni bir proje ile görevlendirildiğini belirterek, “Zorlu bir yolculuk olduğunu biliyordum. En kolay yolu seçmedim. Bunu oyuncu olarak da yapmadım hiç. Sırtım dik mücadeleye devam edeceğim, fazlasını da yapamam zaten. Türkiye'yi Hollanda ile hiçbir şekilde karşılaştıramazsınız. Fenerbahçe'de ne olursa olsun, burada kazandığım tecrübe benim için bir zenginliktir.” değerlendirmesinde bulundu.

Cocu, kadro dışı bırakılan Volkan Demirel ile ilgili yaptığı açıklamada ise, “Volkan'ın takım için önemli bir oyuncu olduğunu biliyorum. Volkan şimdilik kenara alındı, ama bu onun hiçbir zaman oynamayacağı anlamına gelmez.” diye konuştu.