Cocu'dan Fenerbahçe taraftarına övgü

Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Slovak temsilcisi Spartak Trnava'yı 2-0 ile geçerken gösterdiği performansla da taraftarıyla arasındaki buzları eritti. Sarı-lacivertlilerde eleştirilerin odağındaki isim teknik direktör Phillip Cocu, maçın ardından yaptığı açıklamada taraftarı övdü.

Avrupa Ligi'nde ikinci maçına çıkan Fenerbahçe, ilk galibiyetini aldı. Sarı-lacivertli futbolcuların sahada gösterdiği performans teknik direktör Cocu'yu memnun etti. Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Hollandalı teknik adam, galibiyet için oyuncularına teşekkür ederken, PKK saldırısı sonucu şehit düşen 7 asker için de başsağlığı diledi.

ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında meydana gelen terör saldırı ile ilgili olarak Cocu, "Terör saldırısında yakınlarını kaybedenlerin yanındayız. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Takımımız da bundan etkilendi. Hayatta futboldan çok daha büyük gerçekler vardır. Hem kulübümüzün, hem oyuncularımızın hem de benim hislerimi paylaşmak istedim. İşin futbol tarafına geçmek zor. Galip geldiğimiz için mutluyum. Umarım bu bizim alıştığımız his haline gelir. Çok iyi performans gösterdik. Oyun stilimizi değiştirdik. Bu sistemi çok fazla çalışacak imkan bulamazsak da iyi oynadık. Tutkulu ve enerjik bir takım gördüm. Bizim insanlara bunu göstermemiz gerekiyor. Bana göre güzel bir galibiyet aldık" şeklinde konuştu.

OYUN TARZIMIZI DEĞİŞTİRDİK

Cocu, Spartak Trnava maçında farklı bir taktik dizilişle takımını sahaya sürmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Bunun nedeni Medipol Başakşehir maçı değil. İki nedeni vardı. Birincisi oyuncuların performanslarıyla ilgili. Son maçta gösterdiğimiz görüntüden memnun değildim. İkincisi tarafı ise rakiple ilgilidir. Belli bir oyun stilleri var. Tek forvetle çıksaydık, Slimani'ye doğru pozisyonda buluşturmamız zor olurdu. Bunu nedenle yanında Frey'i oynattık. Böylece çok daha fazla imkan bulduk. Galibiyete ulaşmak için taktiklerinizi değiştirebilirsiniz. Oyun tarzınızdan memnun değilseniz, bu yönde değişiklik yaparsınız."

TARAFTAR BİZİ KAMPÇILAMALI

Cocu, taraftarın takıma verdiği destekle ilgili olarak, "En önemlisi taraftarlarımızın oyunculara destek vermesi. Bugün harika bir atmosfer vardı. Taraftarımız, diğer taraftan kendilerini ifade etmekte özgürler. Bunda hiçbir sıkıntım yok. Bu bizi kamçılamalı" açıklamasını yaptı.

"PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Cocu, kalecisi Harun için ise şunları söyledi:

"Harun bu kulübe yeni katıldı. Diğer oyuncuları tanıması önemli. Bu sadece antrenmanlarla olmaz. Bugün performansından memnunum. Ona daha fazla maç verme imkanı sağlamak istedik."

"İYİ SKORLAR GELDİKÇE KENDİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci hafta mücadelesinde karşılaşacakları rakipleri Medipol Başakşehir maçıyla ilgili bir konuşma yapmak istemediğine değinen Cocu, "Başakşehir maçının taktiğiyle ilgili konuşmak istemiyorum. Bazen taktikle fark oluşturabilirsiniz bazen de oyuncu değişikliğiyle. Bu akşam oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum. Biz gol yedikten sonra takım şeklimizi kaybediyoruz. Geriye düştüğümüzde herkes kendi başına istekli bir şekilde skoru değiştirmeye çalışıyor. Bunu aramızda konuştuk, taktiği değiştirmemiz gerektiğini belirtiyoruz. Bu durum daha çok kafada bitiyor. Son lig maçında 12 dakikada 3 gol yedik. Gol yemek futbolun parçası ama gol yediğinizde maç bitmez. Pozisyon sadakatimizi korursak maça döneriz. İyi skorlar geldikçe kendimizi geliştireceğiz" diye konuştu.