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CNN Türk yorumcusu Nebi Miş kimdir kaç yaşında nerelidir?
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

CNN Türk yorumcusu Nebi Miş kimdir kaç yaşında nerelidir?

CNN Türk'te yayınlanan Gündem Özel programında yorumlu olarak yer alan Nebi Miş kimdir? Nebi Miş hangi görevlerde bulundu kaç yaşındadır?

Türkiye'nin gündemi yorumcularından Nebi Miş, ihtisasını uluslararası ilişkiler üzerine yapmıştır. Türkiye gazetesinde köşe yazarlığı yapan Nebi Miş, CNN Türk'te yayınlanan Gündem Özel programında yorumcu olarak yer alıyor. Nebi Mişi yorumlarıyla sosyal medyada büyük ses getirinde vatandaşlar kim olduğunu araştırmaya başladı.

NEBİ MİŞ KİMDİR?

Lisans (2003) ve yüksek lisans (2005) eğitimini Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Nebi Miş, doktorasını (2012) "Türkiyede Güvenlikleştirme Siyaseti 1923-2003" başlıklı doktora teziyle Sakarya Üniversitesinde tamamladı. Doktora sürecinde bir yıl süre ile Belçika Katholieke Universiteit Leuvende araştırmacı olarak bulundu. Türkiyede güvenlik siyaseti, demokratikleşme, İslamcılık, Ortadoğuda demokratikleşme ve Suriye konuları üzerinde çalışmakta ve Sakarya Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde dersler vermektedir


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