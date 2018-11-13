Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Çitftlik Bank - Tosun Firar'da yılın komedisi olmaya aday
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Çitftlik Bank - Tosun Firar'da yılın komedisi olmaya aday

Geçtiğimiz sene bütün Türkiye'nin konuştuğu son yılların en büyük dolandırıcılık eylemi olan Çiftlik Bank davası sinemaya aktarıldı. Piyasayı milyonlarca lira dolandırıp Uruguay'a kaçan bir sahtekarın öyküsünü işleyen film, mağdurları'nında katılımıyla özel gösterime girdi.

Geçtiğimiz sene bütün Türkiye'nin konuştuğu son yılların en büyük dolandırıcılık eylemi olan Çiftlik Bank davası sinemaya aktarıldı. Piyasayı milyonlarca lira dolandırıp Uruguay'a kaçan bir sahtekarın öyküsünü işleyen film, mağdurlarınında katılımıyla özel gösterime girdi.

22_3

TÜRKİYE'NİN GÜLDÜRÜSÜ

Çiftlik Bank-Tosun Firar'da ismiyle 16 Kasım'da sinemaseverlere merhaba diyecek olan komedi filminde Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş ve Fercan Bay başrollerini paylaşıyor. Yılın komedisine aday filmde Tayfun Sav, Vahdet Çakar, Murat Övüç, Gülen adam Yaşar Şengül, Gökhan Çelik gibi isimlerde yer alıyor.

ONBİNLERCE MAĞDUR BIRAKTI

Türkiye'nin gündemine çiftlik Bank vakası olarak oturan trajikomik hadise bir girişimcinin inek alıp süt satıp internet üzerinden sanal çiftlik kurması ve yine sanal yatırımlar üzerinden para toplaması ve daha önemlisi bitcoin piyasasına girerek yine hayal ürünler pazarlayıp onbinlerce insanı dolandırmasıyla sonuçlanmıştı.

DOLANDİRILAN İNSANLARDA GÖSTERİME GELDİ

 Bütün paraları alıp Uruguay'a kaçan sahtekarın serüvenlerini işleyen komedi filmi Çiftlikbank 16 Kasım'da vizyona giriyor. Çiftlik Bank mağdurlarından filme destek veren bir grupla birlikte düzenlenen özel gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan film ekibi, neşeli halleriyle dikkat çekti.

ciftlik-bank-tosun-firarda

TRAVMAYI ATLATAMADILAR

Büyük ilgi gören özel gösterimde konuşan Çiftlik Bank mağdurlarından Tuğrul Ünal, bende bu oluşuma para kaptırdığım için arkadaşlarım benimle çok dalga geçtiler. Filmden de öyle haberim oldu. Filmin çekildiğini duyan arkadaşlarım bana sosyal medyadan afişini gönderdiler dedi. Çiftlik Bank mağdurlarından Ünal, filmle ilgili düşüncelerini de şu şekilde açıkladı. Ben de bu duruma gülüyorum. Benim çok kaybım yok ama büyük acılar çekenler, ailesi dağılanlar oldu. Onlara çok geçmiş olsun. Filmde mağdurlarla yani bizlerle dalga geçmek gibi bir durum yok.

BİR DAHA ALDANMASINLAR

Filmin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Hakkı Koç, toplumun kanayan yarasına parmak basmak istedik. Bu tarz dolandırıcılara bir daha kanmayalım, diye bu filmi çektik dedi.
Filmin baş rolleri Burak Alkaş ve Fercan Bay da bu filmi izleyin, gülün eğlenin ve bir daha bu tür tuzaklara düşmeyin dediler.

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Çitftlik Bank - Tosun Firar'da yılın komedisi olmaya aday
Mansur Yavaş İttifak'ın ortak adayı mı?
Kılıçdaroğlu: Tarihine, şehitlere ve gazilere ihanet ediyorsun
Lastik-İş Sendikası Başkanı Karacan'a silahlı saldırı
Aykut Kocaman'ın yeni adresi belli oluyor
Diyanet Başkanı Erbaş'tan Fesli Kadir tepkilerine yanıt
Ali Koç takımı Koeman'a emanet edebilir
Çorum'da eşi görülmemiş vicdansızlık, gözünü bile kırpmadı
Lise öğrencisi evinde intihar etti Mavi Balina şüphesi
-
Çok Okunanlar
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Korkutan gelişme! Maliyet artınca santralde üretim durdu
Korkutan gelişme! Maliyet artınca santralde üretim durdu
Müslüm gişede rekora gidiyor
Müslüm gişede rekora gidiyor
Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Son Haberler
Çitftlik Bank - Tosun Firar'da yılın komedisi olmaya aday
Çitftlik Bank - Tosun Firar'da yılın komedisi olmaya aday
Mansur Yavaş İttifak'ın ortak adayı mı?
Mansur Yavaş İttifak'ın ortak adayı mı?
Kılıçdaroğlu: Tarihine, şehitlere ve gazilere ihanet ediyorsun
Kılıçdaroğlu: Tarihine, şehitlere ve gazilere ihanet ediyorsun
Lastik-İş Sendikası Başkanı Karacan'a silahlı saldırı
Lastik-İş Sendikası Başkanı Karacan'a silahlı saldırı
Aykut Kocaman'ın yeni adresi belli oluyor
Aykut Kocaman'ın yeni adresi belli oluyor
Diyanet Başkanı Erbaş'tan Fesli Kadir tepkilerine yanıt
Diyanet Başkanı Erbaş'tan Fesli Kadir tepkilerine yanıt
Ali Koç takımı Koeman'a emanet edebilir
Ali Koç takımı Koeman'a emanet edebilir
Çorum'da eşi görülmemiş vicdansızlık, gözünü bile kırpmadı
Çorum'da eşi görülmemiş vicdansızlık, gözünü bile kırpmadı
Lise öğrencisi evinde intihar etti Mavi Balina şüphesi
Lise öğrencisi evinde intihar etti Mavi Balina şüphesi
Otobüste hemşireye saldıran Abdullah Çakıroğlu'nun cezası indirildi
Otobüste hemşireye saldıran Abdullah Çakıroğlu'nun cezası indirildi
Kadir Mısıroğlu (Fesli Kadir) kimdir kaç yaşında Atatürk hakkında ne dedi?
Kadir Mısıroğlu (Fesli Kadir) kimdir kaç yaşında Atatürk hakkında ne dedi?
Devlet Bahçeli'den 'Fesli Kadir' tepkisi: Bula bula 10 Kasım'ı mı buldun?
Devlet Bahçeli'den 'Fesli Kadir' tepkisi: Bula bula 10 Kasım'ı mı buldun?

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık Asayiş Turizm Astroloji