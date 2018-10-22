Çipras'tan ülkedeki emeklileri sevindirecek haber

Son yıllarda ekonomik sıkıntılar nedeniyle 'kemer sıkma' politikalar izleyen Yunanistan'da Başbakan Çipras, emeklilerin yüzünü güldürdü. Avrupa Birliği'nin uygulattığı kemer sıkma politikaları kapsamında emeklilerden yapılan maaş kesintisi sona erdi. Yunanistan'da 8 yıl aradan sonra ilk kez emekliler tam maaş alacak.

Çipras, “Avrupa Birliği sekiz yıllık kemer sıkma politikasından sonra ilk kez emekli maaşlarında kesinti uygulamasını öngörmeyen bütçe tasarısını onayladı; bu da Yunan halkı için daha umut verici günler müjdeliyor” dedi.