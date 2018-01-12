Cinsel yolla bulaşan bu hastalıklara dikkat

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı önlem alabilmek için mutlaka doğru bilgeye sahip olmak gerektiğini ifade eden uzmanlar, söz konusu enfeksiyonlar tedavi edilmediği taktir de çok ağır sonuçlar doğurabilen komplikasyonlar yarattığına dikkat çekiyor.

Cinsel ilişki sırasında bir kişiden diğerine geçebilen enfeksiyonlar sadece riskli kişileri değil, eşlerini ve çevresindekileri de etkilediğini hatırlatan uzmanlar, özellikle gelişmekte olan ülkelerde cinsel ilişki başlama yaşının düşmesi nedeniyle cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların (CYBH) toplumsal bir sorun haline geldiğinin altını çiziyor.

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla ilgili yapılması gereken en önemli çalışmanın önlem almaktan geçtiğini belirten uzmanlar, böylelikle kişinin yalnızca kendisinin değil, çevresinin de korunmasının sağlanacağını dile getiriyor.

Bu hastalıkların yaygın olmakla birlikte birçok kişide belirti vermeden ilerleyebilmesi sorunun ciddiyetini arttırdığını savunan uzmanlar, cinsel yolla bulaşan hastalıklara neden olabilecek riskli davranışlar ve çözüm önerilerini anlattı.

Başlıca geçiş yolunun korunmasız cinsel ilişki olduğu bu gruba giren enfeksiyonlara neden olabilen 30'dan fazla mikroorganizma bulunduğunu hatırlatan uzmanlar, en sık gonore, klamidya, sifiliz (frengi), HPV, hepatit B, HIV görüldüğünün altını çiziyor. Ayrıca bazı cinsel yolla bulaşan mikroorganizmanın HIV yayılımını kolaylaştırmasının söz konusu enfeksiyonların kontrolünü ve önlenmesini de daha ciddi hale getirdiğini işaret ediyor.