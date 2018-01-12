Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Cinsel yolla bulaşan bu hastalıklara dikkat
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Cinsel yolla bulaşan bu hastalıklara dikkat

Uzmanlar konuşulmaktan çekinilen, çekinildiği için doktora bile gidilemeyen hastalıkların başında cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların yer aldığını işaret ederken, bu durumun git gide artan bir tehlike haline geldiğini savunuyor.

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı önlem alabilmek için mutlaka doğru bilgeye sahip olmak gerektiğini ifade eden uzmanlar, söz konusu enfeksiyonlar tedavi edilmediği taktir de çok ağır sonuçlar doğurabilen komplikasyonlar yarattığına dikkat çekiyor.

Cinsel ilişki sırasında bir kişiden diğerine geçebilen enfeksiyonlar sadece riskli kişileri değil, eşlerini ve çevresindekileri de etkilediğini hatırlatan uzmanlar, özellikle gelişmekte olan ülkelerde cinsel ilişki başlama yaşının düşmesi nedeniyle cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların (CYBH) toplumsal bir sorun haline geldiğinin altını çiziyor.

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla ilgili yapılması gereken en önemli çalışmanın önlem almaktan geçtiğini belirten uzmanlar, böylelikle kişinin yalnızca kendisinin değil, çevresinin de korunmasının sağlanacağını dile getiriyor. 

Bu hastalıkların yaygın olmakla birlikte birçok kişide belirti vermeden ilerleyebilmesi sorunun ciddiyetini arttırdığını savunan uzmanlar, cinsel yolla bulaşan hastalıklara neden olabilecek riskli davranışlar ve çözüm önerilerini anlattı.

Başlıca geçiş yolunun korunmasız cinsel ilişki olduğu bu gruba giren enfeksiyonlara neden olabilen 30'dan fazla mikroorganizma bulunduğunu hatırlatan uzmanlar, en sık gonore, klamidya, sifiliz (frengi), HPV, hepatit B, HIV görüldüğünün altını çiziyor. Ayrıca bazı cinsel yolla bulaşan mikroorganizmanın HIV yayılımını kolaylaştırmasının söz konusu enfeksiyonların kontrolünü ve önlenmesini de daha ciddi hale getirdiğini işaret ediyor. 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Diş gıcırdatma ve diş sıkmanın altında stres yatıyor
Saç dökülmesiyle mücadele de bu besinleri tüketmeniz şart
Hasta çocuğu okula göndermek salgına yol açar
Cinsel yolla bulaşan bu hastalıklara dikkat
Masa başı çalışma geçmeyen omuz ağrılarını tetikliyor
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Çocukların sorunlarını oyun terapisi ile çözüyorlar
AYM’nin tahliye kararına uyulmamasına hukukçulardan tepki
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü var
-
Çok Okunanlar
İran'daki protestolar ülke geneline yayıldı
İran'daki protestolar ülke geneline yayıldı
İstanbul Maltepe'de korkunç cinayet
İstanbul Maltepe'de korkunç cinayet
Abdullah Gül'den Erdoğan'a yanıt: 'Ben hayatımı hizmetle geçirmiş birisiyim'
Abdullah Gül'den Erdoğan'a yanıt: 'Ben hayatımı hizmetle geçirmiş birisiyim'
Mısır'da kiliseye saldırı, 5 kişi hayatını kaybetti
Mısır'da kiliseye saldırı, 5 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta Cenk'in yerine 3 alternatif
Beşiktaş'ta Cenk'in yerine 3 alternatif
Yeni yılda asgari ücret miktarı vatandaşı tatmin etmedi
Yeni yılda asgari ücret miktarı vatandaşı tatmin etmedi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
Son Haberler
Diş gıcırdatma ve diş sıkmanın altında stres yatıyor
Diş gıcırdatma ve diş sıkmanın altında stres yatıyor
Saç dökülmesiyle mücadele de bu besinleri tüketmeniz şart
Saç dökülmesiyle mücadele de bu besinleri tüketmeniz şart
Hasta çocuğu okula göndermek salgına yol açar
Hasta çocuğu okula göndermek salgına yol açar
Cinsel yolla bulaşan bu hastalıklara dikkat
Cinsel yolla bulaşan bu hastalıklara dikkat
Masa başı çalışma geçmeyen omuz ağrılarını tetikliyor
Masa başı çalışma geçmeyen omuz ağrılarını tetikliyor
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Çocukların sorunlarını oyun terapisi ile çözüyorlar
Çocukların sorunlarını oyun terapisi ile çözüyorlar
AYM’nin tahliye kararına uyulmamasına hukukçulardan tepki
AYM’nin tahliye kararına uyulmamasına hukukçulardan tepki
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü var
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü var
Türkiye’den ABD’ye seyahat uyarısı
Türkiye’den ABD’ye seyahat uyarısı
Ermeniler Trump'a 'soykırım' yasası için baskı yapacak
Ermeniler Trump'a 'soykırım' yasası için baskı yapacak
Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın tahliyesi için başvuru yapıldı
Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın tahliyesi için başvuru yapıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık