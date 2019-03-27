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Cinsel saldırı davasında bebeğin dayıdan olduğu ortaya çıktı
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Yaşam - - Editör: Armoni BAYAR

Cinsel saldırı davasında bebeğin dayıdan olduğu ortaya çıktı

Diyarbakır'da rahatsızlandığı için götürüldüğü hastanede 7 aylık hamile olduğu ortaya çıkan 19 yaşındaki Ö.Ö'nün cinsel saldırıya uğradığı suçlamasıyla baba H.Ö ve dayı Ö.B. yargılandı.

Yapılan DNA testinde bebeğin dayıdan olduğu belirlendi. Dayı Ö.B'nin tutukluluğu devam ederken baba tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karın ağrısı şikayetiyle Diyarbakır'da hastaneye giden Ö.Ö'nün 7 aylık hamile olduğu ortaya çıkınca doktor Ö.Ö'nün tavırlarından şüphelendi ve onu özel odaya alıp kimden hamile kaldığını sordu. Ö.Ö. defalarca babasının cinsel saldırısına uğradığını söyleyince doktor police haber verdi.

Emniyete götürülen Ö.Ö., ifadesinde babası H.Ö. ve dayısı Ö.B.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Ö.Ö., evde yalnız kaldıkları zaman babasının kendisine cinsel saldırıda bulunduğu, olayın 15- 20 defa gerçekleştiğini öne sürdü. Ö.Ö., anneannesinde kalan dayısı Ö.B.'nin de misafirliğe gittikleri gün tek başına kaldıkları sırada kendisine istismarda bulunduğunu iddia etti. Korkudan yaşadıklarını anlatamadığını ifade eden Ö.Ö., babası H.Ö. ve dayısı Ö.B.'den şikayetçi oldu.

​Ö.Ö. savcılıktaki ifadesinde ise babası ve dayısının cinsel saldırıları dışında kimseyle cinsel ilişki yaşamadığını, çocuğun babasının tespiti için gerekli muayene ve raporların alınmasını talep etti. Ö.Ö., devlet korumasına alınırken, gözaltına alınan Ö.B. tutuklandı, babaya ise ulaşılamadı. Yapılan DNA testinde bebeğin babasının dayı Ö.B. olduğu belirlendi.


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