Cinnet getiren doktor, 3 polisi yaraladı

Bir süredir psikolojik tedavi gören 32 yaşındaki doktor Y.A. önceki gece Zonguldak Kilimli'deli Sem Polikliniği önünde dehşet saçtı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı cinnet getiren doktor Y.A. eline aldığı bıçakla çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Çevre sakinlerinini bıçaklı şahıs ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleriyle doktor arasında yaşanan arbedede, 3 polis çeşitli yerlerinden yaralandı. Doktoru gözaltına almak isteyen Komiser Orkun D. alnından yaralanırken, polis memuru Uğur G. sol gözünden yara aldı.

2 polisi yaraladıktan sonra kaçmaya çalışan doktr Y.A.'yı kovayalan polis memuru Yusuf B. ise kovalamaca nedeniyle dizinden yaralandı. Olayın kontrolden çıkmaya başlaması üzerine sevk edilen ekip sayısı arttırılırken güçlükle gözaltına alınan doktorla ilgili soruşturma sürüyor.

POLİSLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olayda yaralanan polis memurları ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Komiser Orkun D. ile polis memuru Yusuf B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Uğur G. ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.