Cinayet Tiyatrosu

Adamların konsolosluk binasında çok vahşice ve vahim bir şekilde muhalif olduğu için Gazeteci öldürüyorlar.

Adamın şu gün olmuş cesedinin yerini bile açıklamıyor ve açıklattırmıyorlar.

Cinayetin baş aktörü ve Şahidi hatta diplomatik olarak resmi sorumlusu olan Konsolos efendi kaçıp ülkesine gitmiş.

Güya bu vahşi cinayetin sorumluları cezalandırılacakmış!..

Kendileri ahmak, deli, vahşi ve bedevi oldukları için, ellerinde para var diye tüm dünyayı da akılsız ,aptal, bir şey bilmez sanıyorlar.

Canilerin gelip bu cinayeti işlediği ülkenin İstihbarat teşkilatının başına da Veliaht efendi geçmiş ama bu olayda hiç bir bilgisi ve sorumluluğu yok gibi Kral ile birlikte katledilen Gazetecinin oğlunu ve aile yakınlarını ayaklarına çağırıp güya başsağlığı dilemişler.

Dünyanın hiç bir yerinde ve tarih boyu yaşamış olan hiç bir kavimde bu denli yüzsüzlük olmamıştır ve bundan böyle de olmayacaktır sanırım.

Adamın kanına gir, cenazesini bile ortadan yok et, tüm deliller ortada iken ve failler Kralın oğlu olan İstihbarat Başkanı Veliaht'ı işaret ederken, pişkinlikle uluslar arası diplomatik teamül ve yasalara dayanarak dünya ile alay et.. " Araştırıp sorumluları cezalandıracağız " de.

Adınız da Müslüman bir Kral ve Veliaht'ı diye anılsın ve size saygı gösterilsin öyle mi?

Güya ülkeni İslam şeriatıyla yönetiyorsun öyle mi?

Hadi oradan!...

Kabe-i Muazzama'dan utan!..

Harem-i Şerif'i gölgede bırakan gökdelenlerinden, Allah Teala'nın sana imtihan olsun diye verdiği servetten ve saltanat imkanlarından ve nimetlerinden utan!..

Yaptıklarınızı değil bir Müslüman sıradan bir Vehhabi de hazmedemez.

Siz Suudi vatandaşlarının dünyadaki haysiyetini de katlettiniz.

Ne için?

Bir Gazeteci zavallı insan size muhalefet ettiği için.

Bundan böyle size sorumlu devlet adamı muamelesi yaparak muhatap alacak olan tüm Devletlerin Yetkilileri de bu cinayetiniz sebebiyle töhmet altında olacaktır.

Bir cinayetle neyi hallettiniz?

Bu Cemal Kaşıkçı denilen kişi Sizin saltanatınıza rakip biri miydi ki?

Bunun İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa ağır bir faturası olacağını düşünmediniz ve elinizi neden ve niçin kana buladınız.

Hadi bu dünyadaki haysiyetsizliğiniz bir yana; Allah Teala huzurunda kendi dünyalık saltanatınız için geri zekalı Veliahtlarınızın bu cürmü sebebiyle siz de yanında olarak, Allah Teala'nın huzuruna nasıl çıkacağınızı hiç düşünüyor musunuz?

Bunu hiç düşündünüz mü, Cellabiyesini sevdiğim naylon Krallar.

Bu cinayetiniz sebebiyle size arka çıkan İsrail'in Yöneticileri, bakalım Allah'ın gazabından da sizi koruyacaklar mı?

İnanmadığınız Kıyamet günü ben de bir Müslüman olarak sizden şikayetçi olacağım.

Bakalım o azim hesap gününde elimizden nasıl kurtulacaksınız?

Orada da bir cinayet tiyatrosu oynayarak kurtulacağınızı mı sanıyorsunuz?

Görüşeceğiz inşallah!...