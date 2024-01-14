Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Cilt Gözenekleri Sıkılaştırma Maske Tarifi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Kadın - - Editör: Mine KARACA

Cilt Gözenekleri Sıkılaştırma Maske Tarifi

Cilt gözeneklerini sıkılaştırmak için evde doğal malzemelerle hazırlayabileceğiniz bir maske tarifi aşağıda verilmiştir. Ancak, her cilt tipi farklı olduğu için bu tarifi kullanmadan önce cilt tipinize uygun olduğundan emin olun, ayrıca herhangi bir alerjiniz varsa, içerikleri test etmek için önce küçük bir bölgede denemeniz önerilir.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı yeşil çay (demlenmiş ve soğumuş)
1 yemek kaşığı bal
1 çay kaşığı limon suyu

Yapılışı:

Yeşil çayı demleyip soğumaya bırakın.
Soğuyan yeşil çayın içine balı ekleyin ve iyice karıştırın.
Son olarak limon suyunu ekleyip karışımı homojen hale getirin.

Uygulama:

Yüzünüzü iyice temizleyin.
Maskeyi gözenekli bölgelere (genellikle burun, alın ve çene) uygulayın.
Maskeyi cildinizde 15-20 dakika bekletin.
Ilımlı su ile yüzünüzü durulayın ve nazikçe kurulayın.
Bu maske, yeşil çayın antioksidan özelliklerinden, balın nemlendirici etkisinden ve limon suyunun cilt tonunu düzenleyici özelliklerinden faydalanır. Ancak, limon suyu cildi hassaslaştırabilir, bu nedenle cildiniz hassas ise limon miktarını azaltabilir veya tamamen çıkarabilirsiniz. Herhangi bir olumsuz reaksiyon durumunda maskeyi kullanmayı bırakmalısınız. Cilt bakımı konusunda profesyonel bir dermatologa danışmak her zaman iyi bir fikirdir.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Pençe-Kilit Harekâtı'nda Şehit Sayısı 9’a Yükseldi: Siyasi Partiler Etkinliklerini İptal Etti
Kışın Siyah Renk Seçimine Dikkat Etmeliyiz
Cilt Gözenekleri Sıkılaştırma Maske Tarifi
Uyuz Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?
Varis Oluşumunun Sebepleri
Havuç Suyunun Faydaları
Sivilce Neden Oluşur? Evde Tedavi Edilir Mi?
Terörle Mücadelede Yeni Stratejiler, Teröristlere Nefes Aldırmıyor
Kartalkaya Kayak Merkezi, Kış Turizminde Yoğun İlgi Gördü
-
Çok Okunanlar
Doğru Yatırım Nasıl Yapılmalı?
Doğru Yatırım Nasıl Yapılmalı?
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Ahşap Ürünlerini Mutfakta Kullanmak Sağlıklı mı?
Ahşap Ürünlerini Mutfakta Kullanmak Sağlıklı mı?
Deprem Riski Olan Ülkeler Nereler?
Deprem Riski Olan Ülkeler Nereler?
Kanser Tedavisine Çözüm Bulan Ülke
Kanser Tedavisine Çözüm Bulan Ülke
Ekonomik Kriz Halkı Nasıl Etkiler?
Ekonomik Kriz Halkı Nasıl Etkiler?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Cilt Gözenekleri Sıkılaştırma Maske Tarifi
Cilt Gözenekleri Sıkılaştırma Maske Tarifi
Saçları Hangi Sıklıkla Yıkamalıyız?
Saçları Hangi Sıklıkla Yıkamalıyız?
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Ahşap Ürünlerini Mutfakta Kullanmak Sağlıklı mı?
Ahşap Ürünlerini Mutfakta Kullanmak Sağlıklı mı?
Cilt Lekeleri Hangi Hastalığın Belirtisi
Cilt Lekeleri Hangi Hastalığın Belirtisi
Son Haberler
Pençe-Kilit Harekâtı'nda Şehit Sayısı 9’a Yükseldi: Siyasi Partiler Etkinliklerini İptal Etti
Pençe-Kilit Harekâtı'nda Şehit Sayısı 9’a Yükseldi: Siyasi Partiler Etkinliklerini İptal Etti
Kışın Siyah Renk Seçimine Dikkat Etmeliyiz
Kışın Siyah Renk Seçimine Dikkat Etmeliyiz
Cilt Gözenekleri Sıkılaştırma Maske Tarifi
Cilt Gözenekleri Sıkılaştırma Maske Tarifi
Uyuz Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?
Uyuz Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?
Varis Oluşumunun Sebepleri
Varis Oluşumunun Sebepleri
Havuç Suyunun Faydaları
Havuç Suyunun Faydaları
Sivilce Neden Oluşur? Evde Tedavi Edilir Mi?
Sivilce Neden Oluşur? Evde Tedavi Edilir Mi?
Terörle Mücadelede Yeni Stratejiler, Teröristlere Nefes Aldırmıyor
Terörle Mücadelede Yeni Stratejiler, Teröristlere Nefes Aldırmıyor
Kartalkaya Kayak Merkezi, Kış Turizminde Yoğun İlgi Gördü
Kartalkaya Kayak Merkezi, Kış Turizminde Yoğun İlgi Gördü
Doğal Probiyotuk Hangi Besinlerde Bulunur?
Doğal Probiyotuk Hangi Besinlerde Bulunur?
Bahçe Ekimi Hangi Tsrihte Yapılmalı
Bahçe Ekimi Hangi Tsrihte Yapılmalı
Kitap Okumanın Hayatımıza Kattığı Etkiler
Kitap Okumanın Hayatımıza Kattığı Etkiler

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji