Cilt Gözenekleri Sıkılaştırma Maske Tarifi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı yeşil çay (demlenmiş ve soğumuş)

1 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı limon suyu

Yapılışı:

Yeşil çayı demleyip soğumaya bırakın.

Soğuyan yeşil çayın içine balı ekleyin ve iyice karıştırın.

Son olarak limon suyunu ekleyip karışımı homojen hale getirin.

Uygulama:

Yüzünüzü iyice temizleyin.

Maskeyi gözenekli bölgelere (genellikle burun, alın ve çene) uygulayın.

Maskeyi cildinizde 15-20 dakika bekletin.

Ilımlı su ile yüzünüzü durulayın ve nazikçe kurulayın.

Bu maske, yeşil çayın antioksidan özelliklerinden, balın nemlendirici etkisinden ve limon suyunun cilt tonunu düzenleyici özelliklerinden faydalanır. Ancak, limon suyu cildi hassaslaştırabilir, bu nedenle cildiniz hassas ise limon miktarını azaltabilir veya tamamen çıkarabilirsiniz. Herhangi bir olumsuz reaksiyon durumunda maskeyi kullanmayı bırakmalısınız. Cilt bakımı konusunda profesyonel bir dermatologa danışmak her zaman iyi bir fikirdir.