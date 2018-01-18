Cildinizi korumak için mutlaka bu önerileri değerlendirin

Havaların soğumasıyla birlikte ciltte gerginlik, dökülme ve çatlakların oluştuğunu dile getiriyor. Açık hava ile iç mekanlar arasındaki sıcaklık farkının ciltteki kuruluğu arttırdığını belirten uzmanlar, kışın cildin canlılığı ve parlaklığını korumak için bazı püf noktalara dikkat edilmesi gerektiğini işaret ediyor.

Kış aylarında sağlıklı bir cilt için yapılması gerekenler hakkında önemli bilgiler paylaşıyor.

Özellikle soğuk ve kuru havanın hakim olduğu bu günlerde cildinizi nemlendirmenizin büyük önem taşıdığını belirtirken, krem, losyon formları yerine merhem, pomat gibi yoğunluğu daha fazla olanları tercih etmenizi öneriyor.

Yüze kullanılacak nemlendirici seçilmeden önce dermatoloji uzmanı tarafından yapılan analizle cildin kuru, karma veya yağlı olup olmadığı belirlenmeli, daha sonra seçim yapılmalıdır. Kullanılan ürünlerin nem çekme özelliği olan maddeler içermesi arzu edilmektedir. Özellikle havayı kurutan ısıtma araçları ciltte kurumaya neden olarak; gerginlik, pul pul dökülmelere el ve ayaklarda çatlaklara yol açmaktadır. Cilt kuruluğu konusunda önlem alınmadığı takdirde soğuğa en çok maruz kalan bölgelerde egzama oluşabilmektedir. Cildin nem ihtiyacı diğer mevsimlere nazaran kışın artacağı için nemlendirici olarak su bazlı ürünler yerine daha yoğun içerikli ürünler önerilebilir.

Yüze uygulanacak yağ bazlı ürünlerin avokado, çuha çiçeği veya bademden elde edilen gözenekleri tıkamayacak içeriğe sahip olmasına dikkat edilmelidir. Gözeneklerin tıkanmasına neden olan ürünler yüzde yağlanma ve sivilcelenmeye neden olabilmektedir.

Yüz derisinin çok kuru ve hassas olduğu durumlarda, yoğun peeling sağlayan ürünler, kil maskesi ve alkol oranı yüksek toniklerden uzak durulmalıdır. Yüzdeki yağ bariyerini yok eden bu tür ürürler soğuk havanın olumsuz etkilerine karşı cildi savunmasız bırakmaktadır. Bunların yerine cildi kurutmayan temizleme sütleri ve köpükler, alkol içermeyen tonikler ve nemlendirici maskeler tercih edilmelidir.