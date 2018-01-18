Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Cildinizi korumak için mutlaka bu önerileri değerlendirin
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Cildinizi korumak için mutlaka bu önerileri değerlendirin

Kış aylarında sağlıklı bir cilt için yapılması gerekenler hakkında önemli bilgiler paylaşıyor.

Havaların soğumasıyla birlikte ciltte gerginlik, dökülme ve çatlakların oluştuğunu dile getiriyor. Açık hava ile iç mekanlar arasındaki sıcaklık farkının ciltteki kuruluğu arttırdığını belirten uzmanlar, kışın cildin canlılığı ve parlaklığını korumak için bazı püf noktalara dikkat edilmesi gerektiğini işaret ediyor.

Kış aylarında sağlıklı bir cilt için yapılması gerekenler hakkında önemli bilgiler paylaşıyor.

Özellikle soğuk ve kuru havanın hakim olduğu bu günlerde cildinizi nemlendirmenizin büyük önem taşıdığını belirtirken, krem, losyon formları yerine merhem, pomat gibi yoğunluğu daha fazla olanları tercih etmenizi öneriyor.

Yüze kullanılacak nemlendirici seçilmeden önce dermatoloji uzmanı tarafından yapılan analizle cildin kuru, karma veya yağlı olup olmadığı belirlenmeli, daha sonra seçim yapılmalıdır. Kullanılan ürünlerin nem çekme özelliği olan maddeler içermesi arzu edilmektedir. Özellikle havayı kurutan ısıtma araçları ciltte kurumaya neden olarak; gerginlik, pul pul dökülmelere el ve ayaklarda çatlaklara yol açmaktadır. Cilt kuruluğu konusunda önlem alınmadığı takdirde soğuğa en çok maruz kalan bölgelerde egzama oluşabilmektedir. Cildin nem ihtiyacı diğer mevsimlere nazaran kışın artacağı için nemlendirici olarak su bazlı ürünler yerine daha yoğun içerikli ürünler önerilebilir. 

Yüze uygulanacak yağ bazlı ürünlerin avokado, çuha çiçeği veya bademden elde edilen gözenekleri tıkamayacak içeriğe sahip olmasına dikkat edilmelidir. Gözeneklerin tıkanmasına neden olan ürünler yüzde yağlanma ve sivilcelenmeye neden olabilmektedir.

Yüz derisinin çok kuru ve hassas olduğu durumlarda, yoğun peeling sağlayan ürünler, kil maskesi ve alkol oranı yüksek toniklerden uzak durulmalıdır. Yüzdeki yağ bariyerini yok eden bu tür ürürler soğuk havanın olumsuz etkilerine karşı cildi savunmasız bırakmaktadır. Bunların yerine cildi kurutmayan temizleme sütleri ve köpükler, alkol içermeyen tonikler ve nemlendirici maskeler tercih edilmelidir.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Alüminyum folyo da tüketilen yiyecekler demansa yol açıyor
Cildinizi korumak için mutlaka bu önerileri değerlendirin
Vücudunuzu ve cildinizi korumak için bunlara dikkat
Zatürre mevsimi geldi, yatağa düşenler arttı
Beşiktaş't forvetin yeni adayı İslam Slimani
Fatih Terim'in Cengiz Ünder ısrarı sürüyor
ABD, terör ordusu kararında geri adım attı
İşçileri taşıyan otobüs alev aldı, 52 kişi yanarak öldü
Bulaşık makineleri ölümcül kalp hastalığına yol açabiliyor
-
Çok Okunanlar
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
PRP cilt sorunlarının hepsine kökten çözüm sunuyor
PRP cilt sorunlarının hepsine kökten çözüm sunuyor
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Kış aylarında D vitamini büyük önem taşıyor
Kış aylarında D vitamini büyük önem taşıyor
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Her dört kişiden biri taksi ücretini kartla ödedi
Her dört kişiden biri taksi ücretini kartla ödedi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Son Haberler
Alüminyum folyo da tüketilen yiyecekler demansa yol açıyor
Alüminyum folyo da tüketilen yiyecekler demansa yol açıyor
Cildinizi korumak için mutlaka bu önerileri değerlendirin
Cildinizi korumak için mutlaka bu önerileri değerlendirin
Vücudunuzu ve cildinizi korumak için bunlara dikkat
Vücudunuzu ve cildinizi korumak için bunlara dikkat
Zatürre mevsimi geldi, yatağa düşenler arttı
Zatürre mevsimi geldi, yatağa düşenler arttı
Beşiktaş't forvetin yeni adayı İslam Slimani
Beşiktaş't forvetin yeni adayı İslam Slimani
Fatih Terim'in Cengiz Ünder ısrarı sürüyor
Fatih Terim'in Cengiz Ünder ısrarı sürüyor
ABD, terör ordusu kararında geri adım attı
ABD, terör ordusu kararında geri adım attı
İşçileri taşıyan otobüs alev aldı, 52 kişi yanarak öldü
İşçileri taşıyan otobüs alev aldı, 52 kişi yanarak öldü
Bulaşık makineleri ölümcül kalp hastalığına yol açabiliyor
Bulaşık makineleri ölümcül kalp hastalığına yol açabiliyor
Bipolar bozuklukta depresyon dönemine dikkat
Bipolar bozuklukta depresyon dönemine dikkat
Çocuklukta yaşanan cinsel istismar vakaları tüm hayatı etkiliyor
Çocuklukta yaşanan cinsel istismar vakaları tüm hayatı etkiliyor
Kırık notu olan öğrencilere nasıl davranılmalı?
Kırık notu olan öğrencilere nasıl davranılmalı?

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık