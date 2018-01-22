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Cildinizdeki lekelenmeleri hafife almayın
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Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Cildinizdeki lekelenmeleri hafife almayın

Doğuştan, yaşla, dış faktörlerle meydana gelen lekelerin cinsine göre çeşitlilik gösterdiğini de kaydeden uzmanlar, hemen hemen tüm türdeki cilt lekeleri için tedavinin kış aylarında daha rahat olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar derinin renginde koyulaşmayı tanımlayan cilt lekelerinin bir bölgede veya yaygın olarak gözlemlenebileceğini belirtirken, çoğu zaman iyi huylu olmasına rağmen bu lekelerin zaman zaman altta yatan önemli hatalıklarının veya deri kanserinin göstergesi olabileceğini dile getiriyor.

Doğuştan, yaşla, dış faktörlerle meydana gelen lekelerin cinsine göre çeşitlilik gösterdiğini de kaydeden uzmanlar, hemen hemen tüm türdeki cilt lekeleri için tedavinin kış aylarında daha rahat olduğunu belirtiyor.

Deri hastalıklarının pek çoğunun lekelenmeyle seyrettiğini savunan uzmanlar, güneş ışınları, hormonlar, çeşitli ilaç ve kozmetikler gibi etkenlerin de leke oluşumunda sık sık ön plana çıktığını hatırlatıyor. Travma ve çeşitli deri hastalıklarının cilt lekelerine sebebiyet verdiğinin de unutulmaması gerektiğini savunan uzmanlar, ayrıca uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmeyen lazer ve kimyasal soyma tekniklerinin lekelenmeyi ortaya çıkaracağının üzerinde duruyor.

Çiller, güneş lekeleri, gebelik lekeleri, çeşitli kozmetiklere ve bitkilere bağlı gelişen lekeler, sivilce ve cilt yaralarından sonra oluşanlar olduğunun altını çizen uzmanlar, zaman cilt lekelerinin deri kanserinin bulgusu da olabileceğini savunuyor. Özellikle leke değişik renk tonlarındaysa, asimetrik ve kenarlarında düzensizlik mevcutsa, kanama, kaşıntı, kabuklanma veya üzerinde açık yara gibi bulgular varsa mutlaka uzmana başvurmanın şart olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Ayrıca uzmanlar kızıllar ve sarışınlar, renkli gözlü bireyler, ailede deri kanseri öyküsü olanlar, vücudunda 50'den fazla beni olan ve çocukluk çağında güneş yanığı öyküsü olanlar, deri kanseri gelişimi açısından daha riskli olduğunu vurguluyor.


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