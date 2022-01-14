Seri cinayetler işleyerek kasabanın kabusu haline gelen Maskeli katil 25 yıl sonra geri döndü. Korku ve panik filmleri sevenler bu filmde koltuklarına adeta çakılacak.

KASABANIN ÖLÜMCÜL GEÇMİŞİ

Sakin Woodsboro kasabasını şoke eden acımasız cinayetler zincirinden 25 yıl sonra yeni bir katil, hayalet maskesinin takar ve kasabanın ölümcül geçmişine ait sırlarını yeniden canlandırmak için bir grup genci hedef almaya başlar.

Çığlık filminde Neve Campbell (Sidney Prescott), Courteney Cox (Gale Weathers) ve David Arquette (Dewey Riley) ikonik rollerine geri dönerken Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown ve Sonia Ammar ile birlikte rol alıyor.

YAPIM KADROSU

Yönetmen: Matt Bettinelli- Olpin- Tyler Gilett

İdari Yapımcılar: Kevin Williamson, Chad Villella, Gary Barber, Peter Oillataguerre, Ron Lynich, Cathy Konrad, Marianne Maiddalena

Yapımcı: William Sherak, p.g.a James Vanderbilt, p.g.a. Paul Neisttein, p,g.a.

Film Kevin Williamson tarafından oluştulan karakterlere dayanıyor.

Filmin senaryosu: James Vanderbilt- Guy Busick

Oyuncular: Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown, Sonia Ammar, Courteney Cox David Arquette ve Nieve Campbell