Çiftlik Bank Tosun Firarda yılın komedisi olmaya aday

Geçtiğimiz sene bütün Türkiye'nin konuştuğu son yılların en büyük dolandırıcılık eylemi olan Çiftlik Bank davası sinemaya aktarıldı. Piyasayı milyonlarca lira dolandırıp Uruguay'a kaçan bir sahtekarın öyküsünü işleyen film, mağdurlarınında katılımıyla özel gösterime girdi.

TÜRKİYE'NİN GÜLDÜRÜSÜ

Çiftlik Bank-Tosun Firar'da ismiyle 16 Kasım'da sinemaseverlere merhaba diyecek olan komedi filminde Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş ve Fercan Bay başrollerini paylaşıyor. Yılın komedisine aday filmde Tayfun Sav, Vahdet Çakar, Murat Övüç, Gülen adam Yaşar Şengül, Gökhan Çelik gibi isimlerde yer alıyor.

ONBİNLERCE MAĞDUR BIRAKTI

Türkiye'nin gündemine çiftlik Bank vakası olarak oturan trajikomik hadise bir girişimcinin inek alıp süt satıp internet üzerinden sanal çiftlik kurması ve yine sanal yatırımlar üzerinden para toplaması ve daha önemlisi bitcoin piyasasına girerek yine hayal ürünler pazarlayıp onbinlerce insanı dolandırmasıyla sonuçlanmıştı.

DOLANDİRILAN İNSANLARDA GÖSTERİME GELDİ

Bütün paraları alıp Uruguay'a kaçan sahtekarın serüvenlerini işleyen komedi filmi Çiftlikbank 16 Kasım'da vizyona giriyor. Çiftlik Bank mağdurlarından filme destek veren bir grupla birlikte düzenlenen özel gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan film ekibi, neşeli halleriyle dikkat çekti.

TRAVMAYI ATLATAMADILAR

Büyük ilgi gören özel gösterimde konuşan Çiftlik Bank mağdurlarından Tuğrul Ünal, bende bu oluşuma para kaptırdığım için arkadaşlarım benimle çok dalga geçtiler. Filmden de öyle haberim oldu. Filmin çekildiğini duyan arkadaşlarım bana sosyal medyadan afişini gönderdiler dedi. Çiftlik Bank mağdurlarından Ünal, filmle ilgili düşüncelerini de şu şekilde açıkladı. Ben de bu duruma gülüyorum. Benim çok kaybım yok ama büyük acılar çekenler, ailesi dağılanlar oldu. Onlara çok geçmiş olsun. Filmde mağdurlarla yani bizlerle dalga geçmek gibi bir durum yok.

BİR DAHA ALDANMASINLAR

Filmin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Hakkı Koç, toplumun kanayan yarasına parmak basmak istedik. Bu tarz dolandırıcılara bir daha kanmayalım, diye bu filmi çektik dedi.

Filmin baş rolleri Burak Alkaş ve Fercan Bay da bu filmi izleyin, gülün eğlenin ve bir daha bu tür tuzaklara düşmeyin dediler.