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CHP'li Enis Berberoğlu hakkında tahliye kararı
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

CHP'li Enis Berberoğlu hakkında tahliye kararı

MİT TIR'ları davasında hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan CHP'li Enis Berberoğlu, Yargıtay kararıyla serbest bırakıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında tahliye kararı verildi. Yargıtay, MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Enis Berberoğlu, milletvekilliği süresince salıverildi. 

Enis Berberoğlu, MİT TIR'larına ait görüntüleri dönemin Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a servis ettiği gerekçesiyle "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan cezaevinde bulunuyordu. Yargıtay'ın kararı doğrultusunda 5 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen Berberoğlu, milletvekilliği sona erinceye kadar serbest kalacak.

BERBEROĞLU, 5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası almış, kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine gelmişti.

YARGITAY, OY ÇOKLUĞU İLE VERİLEN HAPİS CEZASINI ONADI

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini esastan tamamladı.

Daire, oy çokluğuyla Berberoğlu'na, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Ayrıca, Anayasa'nın 83/3. maddesi uyarınca milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verildi.

DAHA ÖNCE 'DURMA' TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

24 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçiminde yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu'nun avukatları, Yargıtay 16. Ceza Dairesine başvurarak, Berberoğlu hakkındaki davanın durmasını talep etmiş, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bu talebi reddetmişti.

MİT TIR'LARI GÖRÜNTÜLERİNİ CAN DÜNDAR'A VERDİ

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.

Mahkeme, Berberoğlu'nu, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukladı.

Dava dosyası, itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını esastan bozarak dosyayı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise İstinaf Mahkemesinin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı iade etti.

'CASUSLUK' SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI TALEPLİ TEMYİZ DİLEKÇESİ YARGITAY'A GÖNDERİLDİ

Dosyayı yeniden ele alan İstinaf Mahkemesi, bu kez Enis Berberoğlu'na "casusluk" suçundan değil, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

Bu kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı temyiz etti. Savcılık, Berberoğlu'nun "casusluk" suçundan cezalandırılması talepli temyiz dilekçesini Yargıtaya göndermişti. Dilekçede, Berberoğlu'nun, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.


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