CHP istanbul'u kazandı. İmamoğlu yeni başkan

İstanbulda sandıklar açıldıkça AKP ve CHP arasındaki fark hızla kapandı ve İmamoğlu ilerleyen saatlerde YSK kayıtlarında öne geçerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu haberi bütün Türkiye ile paylaştı.

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU'NUN BAŞKANLIĞINI AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gecenin ilerleyen saatlerinde bir açıklama yaparak Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Yerel seçimi gerçekleştirdik. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Bugüne kadar çok sayıda seçim yaşadık. Ama ilk kez bu kadar adaletsiz şeylerle karşı karşıya kaldık. Ama halk demokrasiyi seçti. Bu bizim için çok önemli ışık".

BİNALİ YILDIRIM'A YAKIŞMADI

"Bütün iftiralara rağmen halk demokrasi dedi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanmış durumda. Bizi üzen şu başbakanlık, meclis başkanlığı yapmış birisinin elinde veri olmadan yangından mal kaçırır gib açıklama yapmasını kendisine yakıştıramadım. Dolayısıla buradan İstanbul'daki örgütteki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. 48 saat kimse uyumayacak".

İSTANBUL'A BAHAR GELECEK

"Göreceksiniz İstanbul'a da bahar gelecek. Tıpkı Ankara'ya baharın geldiği gibi. Bütün iftira kampanyalarına rağmen başarı gösteriyoruz. Bizim başarımızı Türkiye'de 81 milyon insanın demokrasiye özlemi olarak görüyoruz. Bunu asla zafer olarak görüyoruz. Bunu asla zafer olarak göstermiyoruz" diye konuştu.