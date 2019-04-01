Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
CHP istanbul'u kazandı. İmamoğlu yeni başkan
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

CHP istanbul'u kazandı. İmamoğlu yeni başkan

İstanbulda sandıklar açıldıkça AKP ve CHP arasındaki fark hızla kapandı ve İmamoğlu ilerleyen saatlerde YSK kayıtlarında öne geçerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu haberi bütün Türkiye ile paylaştı.

İstanbulda sandıklar açıldıkça AKP ve CHP arasındaki fark hızla kapandı ve İmamoğlu ilerleyen saatlerde YSK kayıtlarında öne geçerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu haberi bütün Türkiye ile paylaştı.

1034949010

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU'NUN BAŞKANLIĞINI AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gecenin ilerleyen saatlerinde bir açıklama yaparak Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Yerel seçimi gerçekleştirdik. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Bugüne kadar çok sayıda seçim yaşadık. Ama ilk kez bu kadar adaletsiz şeylerle karşı karşıya kaldık. Ama halk demokrasiyi seçti. Bu bizim için çok önemli ışık".

BİNALİ YILDIRIM'A YAKIŞMADI

"Bütün iftiralara rağmen halk demokrasi dedi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanmış durumda. Bizi üzen şu başbakanlık, meclis başkanlığı yapmış birisinin elinde veri olmadan yangından mal kaçırır gib açıklama yapmasını kendisine yakıştıramadım. Dolayısıla buradan İstanbul'daki örgütteki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. 48 saat kimse uyumayacak".

İSTANBUL'A BAHAR GELECEK

"Göreceksiniz İstanbul'a da bahar gelecek. Tıpkı Ankara'ya baharın geldiği gibi. Bütün iftira kampanyalarına rağmen başarı gösteriyoruz. Bizim başarımızı Türkiye'de 81 milyon insanın demokrasiye özlemi olarak görüyoruz. Bunu asla zafer olarak görüyoruz. Bunu asla zafer olarak göstermiyoruz" diye konuştu.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
YSK'nın seçim sonuçlarını geciktiren A.A.'ya büyük tepki
Mansur Yavaş balkon konuşmasını yaptı
CHP istanbul'u kazandı. İmamoğlu yeni başkan
Sandığa kan bulaştı: 3 ölü
Gürültü sataşma bitti, şimdi sandık başına
Bahçeli'nin miting yaptığı meydanın yakınındaki şüpheli poşetten çöp çıktı
Kılıçdaroğlu Küçükçekmece Mitinginde konuştu
Göçmenler kendilerini kurtaran gemiyi kaçırdı
İnsan taciri polisten kaçarken göçmenleri yol kenarına bıraktı
-
Çok Okunanlar
Taksicileri dövizle dolandırdı
Taksicileri dövizle dolandırdı
Dolar 5.50'nin üzerine çıktı, Euro 6.28, Sterlin 7.27
Dolar 5.50'nin üzerine çıktı, Euro 6.28, Sterlin 7.27
Maltepe'de tapu töreni 24 Mart'ta
Maltepe'de tapu töreni 24 Mart'ta
Pakdemirli'den çiftçilere müjde!
Pakdemirli'den çiftçilere müjde!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis aracı yandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis aracı yandı
Taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest
Taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Son Haberler
YSK'nın seçim sonuçlarını geciktiren A.A.'ya büyük tepki
YSK'nın seçim sonuçlarını geciktiren A.A.'ya büyük tepki
Mansur Yavaş balkon konuşmasını yaptı
Mansur Yavaş balkon konuşmasını yaptı
CHP istanbul'u kazandı. İmamoğlu yeni başkan
CHP istanbul'u kazandı. İmamoğlu yeni başkan
Sandığa kan bulaştı: 3 ölü
Sandığa kan bulaştı: 3 ölü
Gürültü sataşma bitti, şimdi sandık başına
Gürültü sataşma bitti, şimdi sandık başına
Bahçeli'nin miting yaptığı meydanın yakınındaki şüpheli poşetten çöp çıktı
Bahçeli'nin miting yaptığı meydanın yakınındaki şüpheli poşetten çöp çıktı
Kılıçdaroğlu Küçükçekmece Mitinginde konuştu
Kılıçdaroğlu Küçükçekmece Mitinginde konuştu
Göçmenler kendilerini kurtaran gemiyi kaçırdı
Göçmenler kendilerini kurtaran gemiyi kaçırdı
İnsan taciri polisten kaçarken göçmenleri yol kenarına bıraktı
İnsan taciri polisten kaçarken göçmenleri yol kenarına bıraktı
Mezuniyet kıyafetiyle fotoğraf paylaştı, o günü göremedi
Mezuniyet kıyafetiyle fotoğraf paylaştı, o günü göremedi
İmamoğlu: Toplum huzursuz, kavga istemiyor
İmamoğlu: Toplum huzursuz, kavga istemiyor
Kayıp ihbarı yapılan çocuk evdeki kanepenin arkasından çıktı
Kayıp ihbarı yapılan çocuk evdeki kanepenin arkasından çıktı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji