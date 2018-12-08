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CHP İstanbul'da kılıçlar çekildi; İmamoğlu aday gibi
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Politika - - Editör: M. İlker ALPKAYA

CHP İstanbul'da kılıçlar çekildi; İmamoğlu aday gibi

Yerel yönetim seçimleri yaklaştıkça CHP istanbul teşkilatında kıpırdanmalar arttı. Daha evvelde bir çok kez ismi gündeme gelen Ekrem İmamoğlu, beklenmeyen bir çıkış yaparak CHP İstanbul İlçe başkanlarını toplayarak özel bir brifing verdi.

Yerel yönetim seçimleri yaklaştıkça CHP istanbul teşkilatında kıpırdanmalar arttı. Daha evvelde bir çok kez ismi gündeme gelen Ekrem İmamoğlu, beklenmeyen bir çıkış yaparak CHP İstanbul İlçe başkanlarını toplayarak özel bir brifing verdi.

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EKREM İMAMOĞLU İNİSYATİF ALDI

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Büyükşehir belediye başkanlığı için ismi geçen bütün adayları elinin bir kenarı ile iterek harekete geçti. Genel merkezin desteğini aldığı öne sürelen İmamoğlu, ilk önce İstanbul'un CHP'li ilçe başkanlarını bir masada topladı. Sohbet toplantısı adı altında yapılan buluşmada, İmamoğlu'nun ekibini oluşturmaya başladığı konusunda fikir birliğine varıldı. 39 ilçe başkanının biraraya geldiği toplantının ana gündemini yerel seçimler oluşturdu.

KILIÇDAROĞLU'NUN TERCİHİ Mİ?

 CHP Genel Merkezi tarafından henüz İstanbul için net bir karar verilmediği haberlerine karşın İmamoğlu'nun harekete geçerek inisyatif aldığı ve genel merkezi bu süreçte hızlandırmaya çalıştığı kaydedildi. Muharrem İnce, İlhan Kesici ve Gürsel Tekin isimlerinin öne çıkmasına rağmen halen Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Ekrem İmamoğlu'nun bir anda böyle bir girişimde bulunmasını büyük bir sürpriz olarak değerlendiren CHP çevreleri, bu gelişmenin ardında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğunu değerlendiriyorlar.

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KAHVALTIDA BİRARAYA GELDİLER

Kahvaltılı bir programda ilçe başkanları ile tek tek tokalaşıp sohbet eden İmamoğlu ise, basına herhangi bir açıklamada bulunmadı. Toplantı sonrasında ise İstanbul gündemi üzerine başkanlarla görüştüğünü ve fikir alışverişinde bulunduklarını açıkladı. Yaklaşık 3 saat süren toplantı çıkışında ise Ekrem İmamoğlu, ilçe başkanları ile toplu fotoğraf çektirdi.


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