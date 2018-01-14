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CHP İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu dönemi
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

CHP İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu dönemi

CHP İstanbul İl Kongresi'nde sandıktan Canan Kaftancıoğlu çıktı. Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen seçimde, Kaftancıoğlu 325, mevcut başkan Cemal Can Polat 318 oy aldı.

2019 genel seçimleri öncesi kongrelerine devam eden CHP'de merakla beklenen İstanbul İl Kongresi sonuçlandı. Demokrasi şöleni olarak geçen CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde kazanan taraf Canan Kaftancıoğlu ve ekibi oldu. Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen kongreye partililerin yoğun katılımı söz konusu olurken, 643 delegenin oylarından 325'ini alan Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. Kaftancıoğlu'nun ardından mevcut başkan Cemal Canpolat ise 318 oy aldı.

Canan Kaftancıoğlu'nun seçildiği il kongresinde 14 ilçe belediye başkanının 10'unun Kaftancıoğlu'nun listesinde yer alırken, Büyükçekmece ve Ataşehir Belediye Başkanları Cemal Canpolat'ın listesinde yer aldı.

"KAZANACAĞIZ DEMİŞTİM"

Zaferinin ardından teşekkür konuşması için kürsüye çıkan Canan Kaftancıoğlu, ekibine ve delegelere teşekkür etti. Konuşmasında "'Örgütümle kazanacağım demiştim ve öyle oldu. İyi ki varsınız,  hepimiz çok çalıştık, çok yorulduk. Güzel organize ettiği için Cemal Canpolat ve  ekibine teşekkür ediyoruz. Biz ne demiştik, söylediğimiz şeyi yapacağız,  yapmayacağımız şeyi de söylemeyeceğiz diye, şimdi şunu söylüyorum" ifadelerini kullandı.

İLK KADIN İL BAŞKAN

1980 yılında öldürülen gazeteci Ümit Kaftancıoğlu'nun gelini olan Canan Kaftancıoğlu aynı zamanda CHP'nin ilk kadın İstanbul İl Başkanı olma özelliğini taşıyor. Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu ile evli olan Çağım Işık isminde bir kızı bulunuyor. Kaftancıoğlu  Rocky isminde sahiplenilmiş dört ayaklı bir oğlu bulunuyor.


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