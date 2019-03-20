CHP Heyeti Yeni Zelanda'da

Heyet, ölenlerin anısına çiçek bıraktı, yaralıları ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, beraberinde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ile birlikte Yeni Zelanda'da geçen cuma iki camiye yönelik terör saldırsının gerçekleştirildiği Christchuch şehrini ziyaret etti.

CHP heyeti önce Al Noor Camii ile Linwood Camii'ni ziyaret etti ve hayatını kaybedenler anısına çiçek bıraktı. Heyet sonrasında, yaralanan Türk Vatandaşları Zekeriya Tuyan ve eşi Hamide Tuyan ile Mustafa Boztaş'ı hastanede ziyaret etti.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Koordinatörü Büyükelçi Caroline Bilkey'den ayrıntılı açıklama alan CHP Heyeti, Yeni Zelanda İslam Dernekleri Federasyonu'nu ve açtıkları taziye evini de ziyaret etti.