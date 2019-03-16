CHP heyet gönderiyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını incelemek ve mağdur aileler ile görüşmek için heyetin ülkeye gönderileceğini söyledi.

Konuyla ilgili terör olayını incelemek ve mağdur aileleri ziyaret etmek üzere Yeni Zelanda'ya milletvekillerinden oluşan bir heyet gönderileceğini belirten Özkoç, saldırı sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların bazı basın organları tarafından çarpıtıldığına dikkati çekti.

Heyet Gidiyor

Kılıçdaroğlu'nun bu saldırıyla ilgili yaptığı değerlendirmede din kökenli terör nedeniyle yaşanan acıları tek tek ayrıntılarıyla anlattığını söyleyen Özkoç, İslam dünyasının sırtını silah sanayisine dayayan egemen güçlerin tuzağına düşmemesi gerektiğine dikkati çekti.