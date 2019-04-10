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CHP 'Hayvan Hakları' teklifini yineledi
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Gündem - - Editör: Armoni BAYAR

CHP 'Hayvan Hakları' teklifini yineledi

Ankara Yenimahalle ilçesinde 13 köpeğin zehirlenerek öldürülmesinden sonra, 'hayvan hakları' hakkındaki yasa teklifini yeniden meclis gündemine taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan teklifle Hayvan Hakları kanununda değişiklik öngörülüyor. Bu teklifle, hayvanları zehirlemek için zehirli gıda ve kimyasalları doğrudan veya çevreye bırakarak dolaylı yoldan verenlerin 2 yıldan az olmamak üzere hapis cezası isteniyor.

Teklif ile, hayvanları başka bir hayvanla dövüştürmek 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Teklifin gerekçesinde şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye'de son dönemlerde neredeyse her gün yaşanan hayvana eziyet, şiddet, tecavüz ve benzer olayları artık toplumda infial yaratacak seviyeye ulaşmıştır. Bu eylemlerin, faillerinin, sadece idari para cezası alarak bırakılması, toplumda güven duygusunu zedelemektedir. Bu gerekçelerle; toplumun büyük kesiminin ihtiyaç duyduğu yasa teklifi değişikliğine ihtiyaç duyulmuştur."

Düzenlemeyle, sahipli ya da sahipszi hayvanlara kötü davrananlar, işkence edenler, aç ve susuz bırakanlar, fiziksel ve psikolojik acı çektirenlerin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çaptırılabilecek.


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