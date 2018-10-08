CHP, Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmet İnönü hakkındaki sözlerine CHP'den sert tepki geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın Kızılcahamam'da İnönü'yü hedef alan sözleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, genel merkezde basının karşısına çıktı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztrak, Erdoğan'ın İsmet İnönü üzerinden CHP'yi hedefl almasına sert tepki gösterdi. Erdoğan için, 'Bir devlet adamı olarak İsmet İnönü'yü anlamasını beklemiyoruz." diyen Öztrak, "CHP, Türkiye'nin en köklü partisidir." dedi.

'CHP TÜRKİYE'NİN EN KÖKLÜ PARTİSİ'

Sayın İnönü'nün elindeki iki bayraktan birini karartmak suretiyle bu ucuzluk AKP Genel Başkanı makamına yakışır ama Cumhurbaşkanı makamına yakışmaz. Irak'ı işgal eden ABD askerleri için dua edeceksin. Halkım karşıydı ama ABD'nin Irak'a saldırması için hava sahamı açtım diyeceksin. AKP Genel Başkanı'nın bir devlet adamı olan sayın İnönü'yü anlamasını beklemiyoruz. CHP, Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye'nin en köklü partisidir.

AKP Genel Başkanı 8 şehit'in sorumlusu olaarak partimizi gösterme cüretinde bulunmuştur. Bu iddiayı yapan kişi bir dönem milliyetçiliği ayaklar altına aldık diyen kişidir. Habur'da teröristler için çadır mahkemelerini kurduran kişidir. Teröristlerin başına sayın şehitlerimize kelle diyen kişidir. Kendisi hakkın suç duyrusunda bulunacağız.

EKONOMİ DEĞERLENDİRMESİ: TÜRKİYE'DE IMF'DEN EN SON BORCU ERDOĞAN ALDI

AKP Genel Başkanı, McKinsey eleştirilerine ya cahilsiniz ya hainsiz diyen damat Albayrak'ı hangi kategoride değerlendiriyor. Bir sorum da Bahçeli'ye tweet atarak McKinsey'i savunurken müttefiki Erdoğan, talimatlar veriyormuş. O süreçte ortağıyla konuşmuş olsaydı şimdi boşa çıkmazdı kendisi. Türkiye'de kriz yok diyen sayın Erdoğan'a soruyorum intihar eden işssizin, babanın, konkordato ilan eden şirketlerin sesi saray'a gitmiyor mu?

Enflasyon'da dünya 8.'yiz. Dolar sene başında 3 liraydı şimdi ne olmuş 6 lira. İşsizlik almış başını gidiyor ne hikmetse siz 'kriz yok diyorsunuz' IMF'yle ilişikimizi bitirdik yeniden bir ilişki kurmayacağız diyor sayın Erdoğan. Bir kere şunu bilelim Türkiye'de IMF'den en son borç alan Sayın Erdoğan'dır ve büyük kısmını kendisi için kullanmıştır.

İşsizlik fonundan 3 büyük kamu bankasına 11 milyar borç verildi. Şimdi bu paraları neden verdiniz? Batık kredileri mi çoğaldı? Bu kredi verenlerden dağıtanlardan hesap soruldu mu? Siz kul hakkı yemek nedir biliyor musunuz? Kaynakların etkin kullanılması diyorlar. Ne kaynağı, kaptırmışsınız paraları kamu bankalarının.

Borcunu ödeyemene iş adamının borcunu ödetiyorsunuz.

GÜVEN SORUNU

Ekonominin en önemli sorunu. Ekonominin başına damat getiriyorsunuz. Çok iyi insan olabilir bir başarısı var mı? Kendinizi varlık fonu başkanı yapıyorsunuz yetmezmiş gibi bir de damat'ı yardımcınız yapıyorsunuz.

New York'ta McKinsey ile çalışacağız diyorsunuz Türkiye'ye geliyorsunuz sadece danışman olacak diyorsunuz.

Enflasyoın beklemediğiniz oranda yüksek geliyor sonrası TÜİK'te görevden alma yapıyorsunuz.

Önce bir yüz günlük program açıkladılar fiyasko, yeni ekonomik programı açıkladılar o da fiyasko.

UCUBE TEK ADAM İKTİDARI

Türkiye'de ucube, tek adam parti devleti iktidarı var.

CEMAL KAŞIKÇI YORUMU

Türkiye'de çok vahim bir hadise yaşanıyor. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan haber alınamıyor öldürüldüğüne inanılıyort. Basın özgürlüğü noktasında kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye 3. dünya devletlerinin topraklarında operasyon yapabilceği bir ülke haline geldi bu durum bizi rahatsız ediyor.

Tuncay Özkan ile HDP'li Celal Doğan görüşmesine ilişkin soru

"Değerli arkadaşlar öküzün altında buzağı aramayın. Genel Başkanımız açılıyor ben açıklıyorıum lütfen dudaklarımı açıklayın dedim. Şu anda ittifak gündemimizde yok tabanda mütabakatı sağlayabilecek hizmet yapabilecek adaylarla çıkacağız.

Her bir ilde her bir ilçede mütabakatımızı sağlayacak tüm partilerden oy alabilecek adayımızı belirleyeceğiz."

ERDOĞAN'IN AF AÇIKLAMASINA İLİŞKİN SORU

Nerde mütabakata varacaklar izliyoruz ona göre biz konuşacağız

ÖN SEÇİM SORUSU

Daha henüz bu konuda açık seçik bir şey söylemek için erken. Tabi partide uygulanacak birçok yöntem var. Bunlarla ilgili olarak parti meclisimiz karar verecektir.