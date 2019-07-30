CHP'den ihraç edilen milletvekilinden yeni parti!

CHP'den ihraç edilen Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın yeni parti kuracağı belirtildi. Partinin demokrasiyi esas alan bir anlayış içerisinde olacağı vurgulandı.

CHP'den ihraç edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, yeni parti için tak başlattı. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni parti kurma hazırlıkları gündemdeki yer alırken Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz da yeni parti için adım atacağını söyledi.

Öztürk Yılmaz açıklamasında, ""Biz şu an yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Basında çıkan haberlerle ilgimiz yok. Biz işimize bakıyoruz. Milletin karşına çıktığımızda herkes bizim farkımızı anlayacak. Geniş bir çalışma ekibimiz var. Bütün kesimlerden insanlar var aramızda. Her türlü insanın kendini kolayca ifade edebileceği merkez bir yapı inşa ediyoruz. Partilerdeki genel başkan sultasını kıracağız. Mevcut partilerin hepsi bir birinin kopyası. Bu konudaki çalışmalarımızı görünce demokrat düşünen insanlar bize hak verecektir" dedi.