CHP'den harem selamlık eğitim tepkisi: Kıyameti koparırız

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı öncesinde hayata geçirmeye çalıştığı yeni düzenleme ana muhalefetin tepkisini çekti. Okullarda karma eğitimi sona erdireceği şeklinde yorumlanan yeni düzenlemeye göre kız ve erkek öğrenciler ayrı dersliklerde okula gidecek. Duruma tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Kıyameti kopartırız." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, bugün düzenlediği basın toplantısında MEB'in yeni düzenlemesini sert ifadelerle eleştirdi. Özellikle karma eğitimi sona erdirecek olan yeni düzenlemeye sert tepki gösteren Kara, "Türkiye'yi ortaçağ karanlığına götürmenin kimsenin hakkı yok." dedi.

CHP'nin sert tepki gösterdiği 'harem selamlık eğitim' düzenlemesine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise destek verdi.

CHP: KIYAMETİ KOPARMAYA HAZIRIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin genel merkezinde "Eğitimde 12 sorun 12 çözüm" konulu basın toplantısı düzenledi. Karma eğitim tartışmalarına ilişkin Kaya, "Biz kıyameti koparmaya hazırız. Karma eğitimi kaldırırsanız bu ülkede kıyameti koparacağız. Okula giden her veli ve öğrenci ile kıyameti koparmaya biz hazırız. Sakın ola sakın Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti ile ve onun eğitime verdiği önemle laik, demokratik, bilimsel ve çağdaş eğitimle oynamaya kalkmayın. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. İran, Irak, Suriye'de uygulanmayan Avrupa'ya örnek olmuş bir Türkiye'yi Ortaçağ karanlığına götürmeye hiç kimsenin hakkı da haddi de yok" dedi.