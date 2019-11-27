CHP'den Albayrak'ı eleştiren pankart

CHP'li vekiller, Bakan Albayrak'ı sunum yapmak için geldiği salonda ekonominin kötü gittiğini anlatan "Bakın burası çok önemli" dövizleriyle vurdu.

CHP'li vekiller, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yapmak üzere salona gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a hiç beklemediği bir sürpriz yaptı. Vekiller, Albayrak'ı sunumlarda sürekli kullandığı "Bakın burası çok önemli" ifadelerini içeren ve ekonominin kötü olduğunu anlatan dövizlerle karşıladı.

"Bakın burası çok önemli" diye başlayan CHP'li vekillerin dövizlerinde şu ifadeler yer aldı:

"Çiftçi topraktan uzaklaşıyor, esnaf çaresiz, asgari ücret eridi, fatura can yakıyor, işsizlik patladı sokaklar işsiz dolu, gelir adaletsizliği arttı"