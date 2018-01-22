CHP'de son başkan adayı Muharrem İnce

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 3-4 Şubat tarihlerinde yapılacak 36. Olağan Kurultay'da bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'inde düzenlediği basın toplantısında basının karşısına çıkan İnce, başkan adaylığını canlı yayında açıklarken 2019 seçimlerinin köprüden önce son çıkış olduğunu söyledi.

Meclis'teki toplantısında "Biz önce insan, önce emek diyen bir sol partiyiz" ifadeleriyle başlayan Muharrem İnce, CHP'ye özgüven kazandırmak için başkanlığa aday olduğunu söyledi. Kendisinin CHP Gençlik Kolları'ndan gelen bir siyasetçi olduğunun altını çizen İnce, delegelere seslenirken, " Bu kurultay Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve diğer adayların yarışması değildir. Bu kurultay geleceğimizi yeniden kazanma kurultayıdır. Bu kurultayın sonuçları Türkiye'nin demokrasisiyle, ekonomisiyle, eğitimiyle, gelişmesiyle, tarımıyla, kalkınmasıyla, sanayisiyle yakından ve doğrudan ilgilidir" dedi.

"TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ VE HUKUKTAN SÖZ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

2019 seçimlerine özellikle vurgu yapan Muharrem İnce, AK Parti'nin devletin tüm imkanlarını kullanarak seçimlere hazırlandığını belirtirken, gelinen süreçte Türkiye'de demokrasinin ve hukukun ağır yara aldığını söyledi. Türkiye'nin 143 yıllık demokrasi birikiminin başkanlık sistmiyle rafa kalktığını kaydeden İnce, "Birlikte yaşama irademizi kaybetmek üzereyiz." ifadelerini kullandı.

Ekonomik gidişata ayrı bir parantez açan Muharrem İnce, Türkiye'nin sanayiden tarıma dış bağımlılığının arttığını belirtirken, "Ekonomimiz her türlü dış operasyona açıktır. Enflasyon yeniden çift haneli rakamlara ulaştı. Zamların adı değişti, zamların adı 'güncelleme' oldu. Hesaplama yöntemlerinde keyfilikte birinci sıradayız. Türkiye içeriden ve dışarıdan büyük tehditlerle karşı karşıya ve Türkiye kuşatılmış durumda" ifadelerini kullandı.