CHP Avcılar Aday Adayı Turan Hançerli gençlerle bir araya geldi

Yerel seçim öncesi sıkı bir rekabetin beklendiği Avcılar'da; CHP'nin Aday Adayı Avukat Turan Hançerli, seçim kampanyasını gençlerle birlikte başlattı. Avcılar'da gençlerle kahvaltı organizasyonunda bir araya gelen Hançerli'ye Avcılar gençliği büyük ilgi gösterirken; neden aday olduğunu anlatan Hançerli, "Hepimizin olan kamu kaynakları, iktidar tarafından israf ediliyor. Kamu kaynaklarının son kuruşuna kadar vatandaş için kullanması adına adayım." dedi.

Turan Hançerli'nin Avcılar'da yaptığı seçim konuşmasından öne çıkan notlar:

"BU GÜNE KADAR YAPTIK, ARKADA DURALIM DEDİK"

Şimdiye kadar yaptıklarımızı pek konuşmadık. Yaptık ama arkada duralım dedik. 2013'te bir değişiklik yaptı bu hükümet. Engelli ve yaşlıların aylık almasını kesti. Onun mücadelesini yürütüyorum. Kanunun yaşlılar lehine değişmesini sağladık. Devlet tarafından icraya verilen 80 bin vatandaşın azledilmesini sağlayan kardeşinizim.

ALMANYA'DA DOLANDIRILAN GURBETÇİLERİMİZİN YANINDA OLDUK

Almanya'da holdingler tarafından dolandırılan gurbetçilerin avukatı Turan Hançerli'ydi. Yeni bitirdiğimiz bir dava Hürriyet gazetesinde tam sayfa haber oldu. Haberde adım küçücük geçiyor. Başkaları gibi olsak, manşette Turan Hançerli'nin fotoğrafı olur. Fotoğrafım yok. Çünkü mütevaziyiz. Derdimiz o hakkın alınmasıdır. Mağdur işçilerin davalarına en çok bakan isimlerden birisiyim. Çerkezköy'de onlarca fabrikada 12 saat mesai yapan binlerce genç, sayemizde 8 saat mesai yaparak aynı parayı kazanıyor ve ailelerine daha çok zaman ayırabiliyor. Vesile olan kardeşiniz benim.

PARTİDE AYRIMCILIK OLMAMASINDAN YANAYIM

Aileden Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bunu çok konuşmak istemiyorum çünkü 1 saat önce partili olan ile 50 yıldır partili olanın hukukunun eşit olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrımcılık olmaması gerektiğini düşünüyorum.

NEDEN SİYASETE GİRDİM?

2009 yılında STK çalışmalarında engellendiğimiz için siyasete girmeye karar verdim. Amacım, engelli ve yaşlıların haklarını daha güçlü savunmak. 2009'da çalışmaya başladığım Avcılar'da okul sorumlusu olarak görev yaptım. En çok Yeşilkent'te çalıştım.

"ARTIK YAPTIKLARIMIZI DA GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

PM'ye ilk girişimde genel başkanın listesindeydim. Türkiye genelinden delegelerden gelen oylarla Genel Başkan'ın listesinde çok iyi sıralarda seçildim. 24 Haziran'da MV adıydım. En çok çalışan adaylardan biriydik ama en çok gösteren adaylardan olmadık. Önemli olan yaptığımızdır, yaptığımızı göstermek değildir diyorduk. Ama yaptıklarımızı da göstermek gerekiyor. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz.

KAMU KAYNAKLARI İSRAF EDİLİYOR

Faaliyetlerimizde ne partimizin ne de derneğimizin tek kuruşunu harcamadık. Kendi imkanlarımızla yaptık. Kendi imkanlarımızla bir yere kadar bir şeyler yapabiliyoruz. Hal böyleyken, yöneticilerin kamunun yani sizin kaynaklarını kötüye kullandığını hepimiz biliyoruz.

"SİZE AVCILAR'I BİRLİKTE YÖNETMEYİ TEKLİF EDİYORUM"

Kamu kaynaklarını son kuruşuna kadar halkın yararına kullanmak için adayım. Bugüne kadar yaptıklarım yarının temitanıdır. Ama yetmez dostlarım. Sizden, bugün birlikte yürümeyi yarın özellikle belediye başkanı olduğumda hemen yanıbaşımda birlikte yan yana yönetmeyi teklif ediyorum.

Bugün burada "başlıyoruz" dedik. Avcılar'ı 450 bin kişinin mutluluk ve huzurla yaşadığı bir ilçe haline dönüştürmeye, Kadıköy'e yetişmeye ve Kadıköy'ü geçmek için başlıyoruz.

AVUKAT TURAN HANÇERLİ KİMDİR?

1975 yılında Tokat'ta doğdu. 1999 yılı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans ve 2011 yılı Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans derecesini aldı. Marka ve Patent vekili olup, aktif olarak avukatlık yapmaktadır.

1993 yılında kaza geçirdi ve %95 oranında engelli kaldı ve iki kol protezi kullanmaktadır.

İngilizce ve orta seviyede Almanca bilir.

Evli, Deniz HANÇERLİ'nin eşi, Asya ve Neşe‘nin babasıdır.

Türkiye'nin 65 noktasında şubesi bulunan ve kamu yararına çalışan Türkiye Sakatlar Derneği'nin Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Ayrıca, Engellilerin Çatı Örgütü olan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Hukuk'tan sorumlu Genel Sekreterlik görevini seçildi.

Denge ve Denetleme Ağı Kuruluşu, Yürütmesi ve Temsilinde aktif rol üstlendi. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Ağın yürüttüğü “Seçimin Şeffaflığı” kampanyasının oluşumunda ve yürütülmesinde aktif görev aldı ve kampanyanın süreç ve sonuçlarını uluslararası gazetelere lanse etti.

Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi kapsamında engelli sivil toplum örgütleri olarak “Gölge Rapor” hazırlanmasında görev aldı ve bu raporla ilgili İsviçre BM nezdinde farkındalık/lobi faaliyetlerinde bulundu.

Engelli Hakları, Ayrımcılık ve Örgütlenme konularında 150'yi aşkın seminer ve panel konuşması yaptı. Ayrıca engelliler ve engelli dernekleri adına Danıştay ve yerel mahkemeler nezdinde gönüllü olarak onlarca dava takip etti.

Başta, 85.000 engelli ve yaşlıyı icra ve davalardan kurtaran 18.01.2017 tarih ve 6770 sayılı yasanın 6. Maddesinin yasalaşmasında aktif rol oynadı. Ayrıca, birçok yasa değişikliğiyle ilgili TBMM ve Parti Grupları nezdinde savunuculuk faaliyetlerinde bulundu.

Türkiye ENGELLİ hareketinin ortaklaşması ve hak temelli çalışmalar yapmaları teşvik etti. Engellilerin defalarca yurt genelinde ortak basın açıklamaları ve toplantılar yapmasını sağladı.

Türkiye Sakatlar Derneği başta olmak üzere Federasyon ve Konfederasyon adına TBMM nezdinde görüşülen yasalarla ilgili görüş, öneri ve yasa tasarısı teklifi hazırladı.

Avrupa'da İngiltere, Almanya, Belçika, İsviçre, Hollanda Bulgaristan ve Yunanistan'da bulunup, engelli hakları alanında gözlem yapma fırsatı buldu ve birçok çalışmada aktif olarak görev aldı. ABD'de 2016 Başkanlık Seçimleri öncesinde Demokrat Parti aday adayı Bernie SANDERS'in kampanyasını ve seçimleri 2 hafta takip etti.

2012-2013 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar İlçesi İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı yaptı.

2014 Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Avcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi. Bununla birlikte Hukuk Komisyonu, Engelliler ve Çevre Komisyonları başkanlığı yaptı.

CHP 35 ve 36. Olağan Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi seçildi. Sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılarının yardımcılığını yaptı. 2014 Yerel, 2014 Cumhurbaşkanlığı, 2015 Genel ve 2017 Anayasa Referandum unda Engelli ve Yaşlıların sandığa ulaştırılması kampanyalarını yürüttü. Emek Bürolarının Tüzüğünü revize etti. Ana Kademe, Gençlik Kolları ve Kadın Kollarının birlikte yürüteceği DAYANIŞMA isimli bir çalışma programı hazırladı ve örgütlenmesi için faaliyet yürüttü, bu çalışma programını hayata geçirmeye çalışmaktadır.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP 3.bölge İstanbul milletvekili adayıdır.