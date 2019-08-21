Chloe Loughnan'dan ilginç paylaşım

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan'dan ilginç bir paylaşım geldi. Fotoğrafın altına atılan not ise dikkatlerden kaçmadı.

6 Haziran 2014 tarihinde Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan çifti müthiş bir düğün ile evlenmiş ve 8 Ağustos 2019 tarihinde ise tek celsede boşanmışlardı. Ortaç ile evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşen Loughnan, boşandıktan kısa bir süre sonra ise İrlanda'ya gitmişti.

Düzgün fiziği ve güzelliğiyle her daim dikkat çeken model Chloe Loughnan, sosyal medya hesabı Instagram'dan kahve içerken çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Modelin fotoğrafın altına yazdığı "Beni anlamaya çalışsan kendi aklını yitirirsin" notu ise dikkat çekti.

Öte yandan Serdar Ortaç'ın boşanma kararı aldığını eşine son anda söylediği ve bu yüzden de sinir krizi geçirerek hastanede olduğu söylenmişti. Ortaç ile evlendikten sonra Instagram hesabındaki adını Chloe Loughnan Ortaç olarak güncelleyen model, boşandıktan sonra da Ortaç soyadını silmedi.