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Chelsea dağıldı!
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Chelsea dağıldı!

İngiltere Premier Ligi ilk hafta maçında Manchester United sahasında Chelsea'yi adeta bozguna uğrattı.

İngiltere Premier Ligi ilk hafta maçında Manchester United sahasında Chelsea'yi adeta bozguna uğrattı.

Premier Lig'in ilk haftası, Manchester United ile Chelsea arasındaki maçla bitti. Ev sahibi Manchester United, Rashford'ın 18. dakikada penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Martial'in 65. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkaran Manchester United'da Rashford, 67. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak durumu 3-0'a getirdi.

James, 81. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti ve Manchester United, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Üçer puanı bulunan takımlardan Manchester City, gol averajıyla Manchester United'ın önünde ilk haftayı lider tamamladı.


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