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Cezaevinden firar etti Facebook'ta ölüm ilanı verdi
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Cezaevinden firar etti Facebook'ta ölüm ilanı verdi

Adana'da cezaevinden firar eden 23 yaşındaki Ahmet Bedircan, polislerden kurtulmak için Facebook hesabı üzerinden ölüm ilanı verdi. Cezaevi firarisinin ölüm ilanının yalan olduğunu babası ihbar etti.

Adana'da filmlere konu olacak bir olay yaşandı. 23 yaşındaki Ahmet Bedircan cezaevinden firar etti. Polislerin peşinde olduğu Bedircan, Facebook üzerinden ölüm ilanı vererek sosyal medyada öldüğünü duyurdu. Oğlunun öldüğünü sosyal medya paylaşımlarından gören Balıkesir'deki baba, Adana'da cenaze evine geldi. Burada oğlunun ölümünün sahne olduğunu fark eden baba, durumu polise bildirdi.

Ahmet Bedircan, 'kasten öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlarından cezaevinde bulunuyordu. Cezaevinden firar eden 23 yaşındaki hükümlü, yakalanmamak için akıl sınırlarını zorlayan bir yönteme başvurdu. Kafası ve vücudunun çeşitli yerleri sargılı bir fotoğrafını paylaşan Bedircan, facebook üzerinden öldüğünü ilan etti. Ahmet Bedircan'ın arkadaşlarının "Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." gibi paylaşımları üzerine Balıkesir'deki baba Cesim Bedirhan soluğu Adana'da aldı.

ADANA

BABASI OĞLUNU İHBAR ETTİ

Fotoğrafın sosyal meydayda hızla yayılması üzerine, Balıkesir'de bulunan baba Cesim Bedircan oğlunun gerçekten öldüğünü sanıp Adana'ya geldi. Oğlunun cenazesinin kalktığı taziye evine gelen baba, tüm yaşananların yalan olduğunu anlayıp polise başvurdu. Karakolda ifade veren baba, 'Oğlumun öldüğünü duyunca Adana'ya geldim. Mevlidin yapılacağı adrese gittim. Adreste hiç kimseyi bulamadım, oğlumdan 6 gündür haber alamıyorum' diyerek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yakalanmamak için öldü haberleri yayan Ahmet Bedircan'ı yakalamak için harekete geçti. Bedircan'ın gidebileceği yerlerde beklemeye başlayan ekipler, firari hükümlüyü, Gülbahçesi Mahallesi'nde sahte kimlikle yakaladı. Polislere, aranan kişinin kendisi olmadığını söyleyen Bedircan'ı ise polis kayıtlarındaki parmak izi ele verdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü Ahmet Bedircan, cezaevine konuldu.


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