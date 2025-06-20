Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Güzelyurt kentine gitti. Yatırım projelerini yerinde inceleyen Yılmaz, gençlerle de bir araya geldi.

Ziyaretin ilk durağında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile birlikte Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri’ni gezen Yılmaz, burada süren çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Tesisin tamamlandığında bölge tarımı ve ekonomisine önemli katkı sunacağı belirtildi.

Gençlerle buluştu, sorularını dinledi

Yılmaz daha sonra Güzelyurt’taki bir kafede Kıbrıslı Türk gençlerle buluşarak sohbet etti. Gençlerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, Türkiye’nin KKTC’ye yönelik desteklerinin özellikle gençler için yeni fırsatlar oluşturacağını ifade etti.

Teknoloji vadisinde bilgi aldı

Program kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü içinde yer alan Kalkanlı Teknoloji Vadisi de ziyaret edildi. Yılmaz ve beraberindeki heyet, burada yürütülen inovasyon ve Ar-Ge projelerine dair sunumları dinledi, yetkililerden bilgi aldı.

Yılmaz’ın Güzelyurt ziyareti, Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğini daha da ileriye taşıma amacı taşıyor.