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Çernobil Nükleer Santrali Ablukada
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Çernobil Nükleer Santrali Ablukada

Rusya Lideri Putin'in ulusa seslenişle başlattığı Ukrayna işgal planı aşama aşama gerçekleşiyor. Rus Ordu birlikleri 1986 yılında bir kaza sonucu kullanılamayacak hale gelen Chernobil Nükleer Tesislerini ablukaya aldı.

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Rusya Lideri Putin'in ulusa seslenişle başlattığı Ukrayna işgal planı aşama aşama gerçekleşiyor. Rus Ordu birlikleri 1986 yılında bir kaza sonucu kullanılamayacak hale gelen Chernobil Nükleer Tesislerini ablukaya aldı.

BÜTÜN SINIR BOYU İŞGAL ALTINDA

Rusya'nın Ukraynaya düzenlediği saldırılar sürüyor. Rus Ordusu ülkenin her tarafından Ukrayna topraklarına akıyor. Son bir senedir sınırda yaklaşık 200 bin kişilik bir güç yığan Rus Ordusu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle saldırıya geçti. İlk etapta Ukrayna hava alanları ve askeri üsleri bombalayan Rus Ordusu güneyden Kırım ve Odesa'dan Ukrayna topraklarına girerken Avrupa topraklarından Belarus üzerinden sınır kentlerine girmeye başladı. Ukraynanın doğusundan ilk toprak kaybı haberi Herson bölgesinden geldi. Şehir Rusların eline geçerken, bölgedeki Ukrayna askerleri şiddetüli çatışmalardan sonra geri çekilmek zorunda kaldı.

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HAVAALANLARI VE ÜSLER VURULDU

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'in danışmanı, Ukrayna'nın neredeyse tüm sınır boyunca Rus güçleriyle çarpıştığını ve Sumy, Karkiv, Herson, Odessa bölgelerinde ve Kiev yakınlarındaki bir askeri havaalanında şiddetli çatışmalar yaşandığını açıkladı.

ÇERNOBİL SANTRALİNE ULAŞTILAR

Ukrayna İçişleri Bakanının danışmanı, Rus birliklerinin Belarus tarafından eskiden Çernobil Nükleer Santralinin bulunduğu bölgeye ulaştıklarını ve bölgeye giriş yaptıklarını bildirdi.


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