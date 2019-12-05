Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Ceren Özdemir'in katiline tatbikat
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Tuğçe Gürel

Ceren Özdemir'in katiline tatbikat

Ordu'da üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyette sabaha kadar ifade verdikten sonra kendisine tatbikat yaptırıldı.

Ordu'da üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyette sabaha kadar ifade verdikten sonra kendisine tatbikat yaptırıldı.

Ordu'da 20 yaşında balerin Ceren Özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi Türkiye gündemini sarsmıştı. Cezaevinden iki kez firar eden Özdemir'in katil zanlısı dün gözaltına alındı. Emniyette sabaha kadar ifade veren Özgür A'ya olay yerine götürülüp tatbikat yaptırıldı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i oturduğu binada bıçaklayarak öldüren cezaevinden iki kez firar eden katil zanlısının ifadesi sabaha kadar alındı. İfadesini ardından olay yerine götürülen şüpheliye tatbikat yaptırıldı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanması sırasında polis memurunu da bıçaklayan, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu öne sürülen şüpheli Özgür A., evden çıkarıldığı sırada çevredekilerce linç edilmek istendi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 12 sabıkası bulunan katil zanlısının suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Vali Yavuz zanlının terminal civarında yakalandığını belirterek Ordu halkı ve emniyet teşkilatının hassasiyetine teşekkür etti.

Yaralama ve adi suçtan da sabıkası olduğu öğrenilen şüphelinin Ceren ile ne gerçek hayatta ne de sosyal medyada bir teması ve bağlantısı tespit edilemedi. Arduç'un ifadesinde, Ceren'i neden öldürdüğü hakkında hiçbir gerekçe söylemediği öğrenildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, davaya müdahil olacaklarını açıkladı.

Ordu'da 20 yaşında balerin Ceren Özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi Türkiye gündemini sarsmıştı. Cezaevinden iki kez firar eden Özdemir'in katil zanlısı dün gözaltına alındı. Balerin Ceren'in ölümü yürekleri yakarken arkadaşlarına "Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter" dediği öğrenildi.

Ceren Özdemir dün okulunda yapılan törenin ardından Ulubey İlçesi Kumanlar köyünde toprağa verildi. Baba Yılmaz Özdemir sürekli ağlayan büyük kızı Gizem'i sarılarak teselli ederken olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı: Olay evin kapısında oluyor. Otomatik çalışmadığı için ablası aşağıya anahtar atıyor. Kapının açılma sesini duyuyor, biraz bekliyorlar. Bakıyorlar gelmiyor, inmek zorunda kalıyorlar aşağıya. Arkasından cinayet zanlısını görüyor. Kep var kafasında. Anne Gülfer Özdemir de kızının tabutuna sarılarak, "Benim çocuğum hiç kimseye kıyamazdı. Karıncayı bile incitmezdi" diye ağıt yaktı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ceren Özdemir'in katiline tatbikat
Şota Arveladze takımından 3 kupa
Gökhan Çıra'nın paylaşımı olay oldu
Tek Tip sigara paketlerine resmen geçildi
Otogaza 9 kuruşluk zam
Trabzonspor kupada mutlu!
Merve Boluğur depresyondan çıktı
Tarkan'ın kuzeni kansere yenik düştü
Taner Ölmez Ankara'da konser verdi
-
Çok Okunanlar
Metetoroloji'den kar yağışı uyarısı
Metetoroloji'den kar yağışı uyarısı
Adana'da dizi oyuncusu tutuklandı
Adana'da dizi oyuncusu tutuklandı
Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi
Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman?
Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman?
Oğuzhan Özyakup Trabzonspor'da iddiası
Oğuzhan Özyakup Trabzonspor'da iddiası
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Ceren Özdemir'in katiline tatbikat
Ceren Özdemir'in katiline tatbikat
Şota Arveladze takımından 3 kupa
Şota Arveladze takımından 3 kupa
Gökhan Çıra'nın paylaşımı olay oldu
Gökhan Çıra'nın paylaşımı olay oldu
Tek Tip sigara paketlerine resmen geçildi
Tek Tip sigara paketlerine resmen geçildi
Otogaza 9 kuruşluk zam
Otogaza 9 kuruşluk zam
Trabzonspor kupada mutlu!
Trabzonspor kupada mutlu!
Merve Boluğur depresyondan çıktı
Merve Boluğur depresyondan çıktı
Tarkan'ın kuzeni kansere yenik düştü
Tarkan'ın kuzeni kansere yenik düştü
Taner Ölmez Ankara'da konser verdi
Taner Ölmez Ankara'da konser verdi
2020 Ev kirası ücretleri
2020 Ev kirası ücretleri
Ankara'da kar yağışı alarmı!
Ankara'da kar yağışı alarmı!
Merve Özbey nişanlandı
Merve Özbey nişanlandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji