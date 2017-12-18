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Cenk Tosun'un Porto'ya attığı gol tarihe geçti
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Cenk Tosun'un Porto'ya attığı gol tarihe geçti

Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Cenk Tosun'un Portekiz deplasmanında Porto'ya attığı enfes gol, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarında atılan en güzel gol seçildi.

Beşiktaş, grup aşamasını lider tamamladığı Şampiyonlar Ligi'nde iz bırakmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar'da 3-1'lik Porto galibiyetinde büyük rol oynayan Cenk Tosun'un Porto ağlarına gönderdiği gol, grup aşamasında atılan en güzel gol seçildi.

Taraftarların tercihiyle yapılan oylamada Cenk Tosun'un Porto kalecisi Iker Casillas'ı avladığı muhteşem yol grup aşamlarında atılan en güzel gol seçilirken, oylamaya katılan futbolseverlerin yüzde 44 gibi büyük bir oranı Cenk'in golünü seçti.

Real Madridli futbolcu Gareth Bale'in Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup ettikleri maçta attığı gol, yüzde 14 oyla ikinci oldu. Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann'ın Roma'yı 2-0 yendikleri mücadelede rakip ağlara gönderdiği gol ise yüzde 13 oyla üçüncü sırayı aldı.

Cenk Tosun'un geçen sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında bir diğer Portekiz temsilcisi Benfica ile 3-3 berabere kalınan maçta attığı gol de UEFA'nın düzenlediği ankette yılın en iyisi ödülünü kazanmıştı.


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