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Cenk Tosun'un Everton'a transferi tamamlandı
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Cenk Tosun'un Everton'a transferi tamamlandı

Uzun süredir adı İngiliz takımlarıyla anılan Cenk Tosun'un Everton ile anlaştığı iddia edildi. İddianın sahibi İngiliz basınına göre Tosun Paşa, 28 milyon Euro'ya Everton'un yolunu tutacak.

Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Cenk Tosun, devre arasında büyük ihtimalle Everton forması giyecek. Uzun süredir bir çok Premier Lig ekiplerinden teklif alan Beşiktaş yönetiminin Everton'ın Cenk için önerdiği 28 milyon Euro'luk teklife evet dediği ve anlaşmanın sağlandığı iddia edildi.

İngiliz basınından The Guardian'ın öne sürdüğü iddiaya göre Cenk Tosun, Premier Lig ekiplerinden Everton ile anlaşmaya vardı. Gazetenin spor editörlerinden Ed Aarons, kişisel Twitter hesabında "Everton, Cenk Tosuntransferi konusunda Beşiktaş ile 25 milyon pound'a (28 milyon Euro) anlaştı. Golcünün transfer sezonu açıldığında Everton'a gelmesi bekleniyor" diye yazdı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 6 maçta 4 gol, 2 asistle oynayan Cenk Tosun, Süper Lig'de 16 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Transferde bir numaralı gündem konusu olan Cenk Tosun konusunda bugünden itibaren önemli gelişmelerin olması ve yılbaşının ilk günlerinde de tecrübeli oyuncuyla ilgili Beşiktaş'ın resmi açıklama yapması bekleniyor


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