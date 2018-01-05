Cenk Tosun resmen Everton’da imza saati belli oldu

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Türkiye saati ile 20.00'da Everton ile sözleşme imzalayacak. Milli yıldız yıllık 6.5 milyon Euro kazanacak.

TRANSFER RESMEN GERÇEKLEŞTİ

Bir süredir Everton ile anılan Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'un transferi resmen gerçekleşti.

BU AKŞAM LİVERPOL MAÇINA ÇIKMIYOR

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü şu anda Everton için sağlık kontrolünden geçiyor. Ancak Cenk, resmi işlemleri yetişmediği için Liverpol ile bu akşam oynanacak kupa maçında kadroda yer almayacak.

EVERTON'LU CENK İLK MAÇINA GELECEK HAFTA ÇIKACAK

26 yaşındaki oyuncunun ilk maçına ise 13 Ocak'da Tottenham'la Wembley'de oynanacak zorlu deplasmanda çıkması bekleniyor.