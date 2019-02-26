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Cenin soruşturmasında zanlılar adliyede
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Yaşam - - Editör: Tuğçe GÜREL

Cenin soruşturmasında zanlılar adliyede

Aydın'da bir mağaza önünde cenin bulundu iddiası sonrasında olayla ilgili olarak biri kadın iki kişi gözaltına alındı.

Aydın'da bir mağaza önünde cenin bulundu iddiası sonrasında olayla ilgili olarak biri kadın iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ekipler, kadının düşük yaptığını, ölü doğduğu değerlendirilen ceninin ise erkek arkadaşının babası tarafından alışveriş merkezinin karşısındaki zeytinlik alana gömüldüğü ifade edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir alışveriş merkezindeki mağazanın önünde cenin bulunmasıyla ilgili olarak soruşturmaya devam edildi. Söke Kaymakamlığından yapılan açıklamada 31 Ekim 2018 tarihinde Atatürk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde bulunan ve 22 ila 26 haftalık olduğu belirlenen ceninle ilgili çalışmalar devam etti.

Zanlılar Adliyede

Ekipler, ceninin bir sokak köpeği tarafından mağazanın önüne getirilerek bırakıldığı tespitine vardı. Ceninin kime ait olduğunun belirlenmesi için DNA örneği alan ekipler, D.D.'nin adına ulaştı. D.D. ile erkek arkadaşının babası gözaltına alınırken zanlıların adliyeye sevk edildikleri belirtildi.


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