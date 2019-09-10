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Cengiz Ünder için bomba iddia!
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Cengiz Ünder için bomba iddia!

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder için Real Madrid'in transfer hazırlığında olduğu iddia edildi.

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder için Real Madrid'in transfer hazırlığında olduğu iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Los Galacticos'un devre arasında Roma'nın kapısını çalacak.

Geçtiğimiz yıl 45 milyon euro karşılığında Flamengo'dan transfer edilen Vinicius Junior'dan beklediği verimi alamayan Real Madrid Teknik Direktörü Zidane'ın, devre arasında Brezilyalı genç futbolcuyu kiralayıp onun yerini ise milli futbolcu Cengiz Ünder ile doldurmayı düşündüğü öğrenildi.

İki sezon önce 15 milyon euro bedelle Başakşehir'den İtalyan temsilcisi Roma'ya transfer olan yıldız oyuncunun şu anki piyasa değeri yaklaşık olarak 35 milyon euro...

Öte yandan, yıldız oyuncuyla Real Madrid'in yanı sıra Bayern Münih, Tottenham ve Arsenal gibi devlerin de ilgilendiği biliniyor.


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