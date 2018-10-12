Cengiz Ünder dünya devinin listesine girdi

Cengiz Ünder'in Roma'daki performansı Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatinden kaçmıyor. Roma'da gösterdiği performansla alkış alan genç yıldız için İtalyan basını önemli bir iddia gündeme getirdi. İtalya'nın güçlü spor gazetesi La Gazette dello Sport, Cengiz Ünder için Bayern Münih'in devreye gireceğini yazdı.

İtalyan medyası, Cengiz Ünder'i yakın takibe alan Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini “Dikkat et Roma. Cengiz'i tek beğenen Bayern Münih değil” manşetiyle duyurdu.

Gazete, Bayern Münih'in 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazarken Roma'nın Cengiz ile yola devam etmek istediğini belirtti.

Öte yandan ​Premier Lig'den Arsenal ve Tottenham'ın da milli oyuncu için devrede olduğunu ifade edildi. Roma'da bu sezon 1.8 milyon Euro kazanan Cengiz, sezon başında menajerini değiştirmişti.