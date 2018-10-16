Cengiz Ünder Avrupa devlerini peşinden koşturuyor

Milli oyuncu Cengiz Ünder, Türk futbolunun gururu olma yolunda ilerliyor. Roma'da başarılı bir grafik yakalayan genç yıldız içine Almanya ve İngiltere liglerinden teklifler var. 21 yaşındaki oyuncu için Bayern Münih'in yanı sıra İngiliz devi Arsenal'in de devreye girmeye hazırlandığı iddia edildi.

A Milli Takım'da Luce'nin vazgeçemediği isimlerden biri olan Cengiz için Londra temsilcisi Arsenal'in 30 milyon sterlin gibi bir rakamı gözden çıkardığı öne sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Cengiz için önerilen 30 milyon sterlin Roma tarafından kabul edilmedi.

ARSENAL FİYAT YÜKSELTECEK

Roma'dan gelen olumsuz yanıt, Arsenal yöneticilerini Ceniz Ünder'i transfer etme hayalinden vazgeçirmedi. Kanat oyuncusu arayan Londra temsilcisi, Cengiz Ünder transferinde fiyat yükseltecek.

22 senelik Arsene Wenger döneminden sonra takımın başına geçen Unai Emery'nin ise Cengiz Ünder'i çok beğendiği ve ısrarla kadroya katılması gerektiğini yönetime belirttiği ifade ediliyor.

BAYERN MÜNİH İLE ANILIYORDU

Cengiz Ünder'in adı geçtiğimiz hafta Alman devi Bayern Münih ile anılmıştı. Bayern'in bu transfer için 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığı da iddia edilen bilgiler arasıdaydı.

MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Cengiz Ünder geçtiğimiz aylarda Avrupa'da oldukça tanınan menajer Fali Ramadani ile anlaşma sağlamıştı. Bu arada kayıtlara göre Ramadani, Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic, Fenerbahçe'de oynayan Ozan Tufan ile Bursaspor'a yeni transfer olan Okan Kocuk'un da temsilciliğini üstleniyor.