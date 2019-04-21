Cenazede Kılıçdaroğlu'na saldırdılar; Provokatörler tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şehit Yener Kırıkçı'nın cenazesi sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin çok yönlü soruşturma başlattı.

YUMRUK ATAN SALDIRGAN OSMAN SARIGÜL

Olayın organize ve terör eylemi olup olmadığı konusunda araştırma yapılırken, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin adının Çubuk Akkuzulu köyü'den Osman Sarıgül olduğu öğrenildi. Saldırıdan sonra kaçan Sarıgül, Jandarma ve polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

Saldırının ardından Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama, "Bir milim geri adım atmayacağım"

CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu, uğradığı linç girişiminin ardından genel merkeze gelerek partililere seslendi. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve oğlu Kerem de saldırın ardından partiye geldi.

GERİ ADIM ATMAYACAĞIM

Kılıçdaroğlu, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez, Onlar sanıyorlar ki Kılıçdaroğlugeri adım atacak. Bir milim geri adım atmayacağım. Biz bu ülkenin bütünlüğünü ve birliğini savununuyoruz. Beni asıl üzen, siz nasıl bir şehit cenazesini kıldırmıyorsunuz= Saldırıya uğradım diye üzülmedim. Bir canım var, bu ülkenin bekası, huzuru, bu ülkenin kalkınması için bir can gerekiyorsa o canı vernmeye de hazırım dedi.