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Cemal Kaşıkçı'nın cesedi Belgrad Ormanı'nda aranıyor
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Cemal Kaşıkçı'nın cesedi Belgrad Ormanı'nda aranıyor

2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda 'ortadan kaybolan' gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yönünki şüpheler güçlenirken polis, Belgrad Ormanı'nda Kaşıkçı olayına ait delil arıyor.

Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili çalışmalarını sürdüren İstanbul polisi, Belgrad Ormanı'nda delil arıyor. 2 Ekim'den bu yana haber alınamayan Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddiaları kuvvetlenirken, aynı gün konsolosluk binasından çıkan araçların Belgrad Ormanı'na gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Polis güçleri rotayı Belgrad Ormanı'na çevirirken Savcılık'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, Belgrad Ormanı'ndaki tüm güvelik kameraları incelenmek üzere alınırken, soruşturmanın uluslarlarası hukuk ve sözleşme hükümlerine uygun olarak devam ettiği vurgulandı.

KAMUOYU SORUŞTURMA SÜRECİNDEN HABERDAR EDİLECEK

Öte yandan soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Soruşturma uluslararası hukuk ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek tüm boyutlarıyla yürütülmektedir. Soruşturma sürecinde, ilerleyen aşamalarda gerektiği takdirde kamuoyunu bilgilendirici açıklamalar yapılacaktır" denildi.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YÖNÜNDE İDDİALAR KUVVETLİ

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

CEMAL KAŞIKÇI KİMDİR? 

Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Ahmet Kaşıkçı, 13 Ekim 1958'de Suudi Arabistan'ın Medine kentinde dünyaya geldi. 

1985 yılında ABD'deki Indiana State University'den mezun olan Cemal Kaşıkçı, 1991 - 1999 yılları arasında Al Madina gazetesinin yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği vekilliği yaptı.

Kaşıkçı, bu süreçte Afganistan gibi ülkelerden haberler geçti, 1987-95 yılları arasında eski El Kaide lideri Usame bin Ladin ile Afganistan ve Sudan'da söyleşiler yaptı.

Daha sonra İngilizce yayın yapan Arab News'in başında dört yıl çalışan Kaşıkçı, buradan geçtiği Al Watan'ın yazı işleri müdürlüğünde 52 gün görev yapabildi, gazetede ülkedeki dini yapıyı eleştiren yazıların çıkması üzerine görevden alındı.

Bunun üzerine ülkeyi terk eden Kaşıkçı, İngiltere ve ABD'de Suudi Arabistan Büyükelçiliği yapan Prens Türki al Faysal'ın danışmanlığına getirildi. 2008 yılında tekrardan Al Watan'ın yazı işleri müdürlüğüne getirildi ve 2010 yılında gazetede yayınlanan eleştirel yazılar nedeniyle bir kere daha görevden alındı.


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