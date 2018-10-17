Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Cemal Kaşıkçı Konsolosluk binasında böyle infaz edildi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Dünya - - Editör: Sefa Koçak

Cemal Kaşıkçı Konsolosluk binasında böyle infaz edildi

Muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında önemli bir iddia gündeme geldi. CNN International'a göre Kaşıkçı, konsolosluk binasında öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak başka bir yere taşındı.

Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınaman Cemal Kaşık'nın öldürüldüğü düşünülüyor. Dünya ve ABD basını tarafından yakından takip edilen Cemal Kaşıkçı olayı, dünya gündeminin ilk sırasında. ABD basınından CNN International'ın iddiasına göre, muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı Konsolosluk binasında öldürüldükten sonra parçalara ayrıldı ve başka bir yere taşındı.

ABD basını yakından takip ettiği Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili ciddi bir iddiayı gündeme getirdi. Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürüldüğünü iddia eden ABD basınına göre ceset, parçalara ayrılarak taşındı.

cemal

CNN daha önceki haberindeyse kaşıkçı hakkında yine çarpıcı bir iddiayla gündeme gelmişti. 

O haberde "Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul eden bir rapor hazırladığı" öne sürülmüştü. Raporda Kaşıkçı'nın sorguda yanlışlıkla öldüğünün yazıldığı ifade edildi. Ayrıca operasyonun Riyad'ın izni olmadan gerçekleştirildiği ve olaya dahil olanların sorumlu tutulacağının yer alacağı belirtildi. Raporun hala hazırlık aşamasında olduğuna ve bu yüzden içerisinde değişiklik olabileceğine dikkat çekildi

Raporda operasyonun Riyad'ın izni olmadan gerçekleştirildiği ve olaya dahil olanların sorumlu tutulacağının yer alacağı bildirildi. 

ABD Başkanı Donald Trump, haberi "Şimdilik bir söylentiden ibaret" sözleriyle değerlendirmişti.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Cemal Kaşıkçı Konsolosluk binasında böyle infaz edildi
Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi
Muhalefetten Erdoğan'a çok sert Brunson tepkisi
FETÖ'nün futbol uzantısı davasında tahliye kararı
Fenerbahçeli yıldız oyuncu bütün birikimini kaybetti
Papaz Brunson Türkiye'deki cezaevi günlerini anlattı
Cezaevinden firar etti Facebook'ta ölüm ilanı verdi
Kılıçdaroğlu: Suriyelileri gönderecek olan parti CHP'dir
İçişleri Bakanlığı o polis memurları hakkında soruşturma başlattı
-
Çok Okunanlar
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Enflasyonla mücadele: Firmalar indirime gidecek devlet zam yapmayacak
Enflasyonla mücadele: Firmalar indirime gidecek devlet zam yapmayacak
PKK'nın sözde eyalet sorumlusu Mardin'de ölü ele geçirildi
PKK'nın sözde eyalet sorumlusu Mardin'de ölü ele geçirildi
Şule Çet cinayetinde flaş gelişme savcı görevden alındı
Şule Çet cinayetinde flaş gelişme savcı görevden alındı
Yerli üretim logosunun aykırı kullanımına ceza
Yerli üretim logosunun aykırı kullanımına ceza
Beyaz Masa zamlı ekmeği sosyal medyadan da takip edecek
Beyaz Masa zamlı ekmeği sosyal medyadan da takip edecek
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Cemal Kaşıkçı Konsolosluk binasında böyle infaz edildi
Cemal Kaşıkçı Konsolosluk binasında böyle infaz edildi
Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi
Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi
Muhalefetten Erdoğan'a çok sert Brunson tepkisi
Muhalefetten Erdoğan'a çok sert Brunson tepkisi
FETÖ'nün futbol uzantısı davasında tahliye kararı
FETÖ'nün futbol uzantısı davasında tahliye kararı
Fenerbahçeli yıldız oyuncu bütün birikimini kaybetti
Fenerbahçeli yıldız oyuncu bütün birikimini kaybetti
Papaz Brunson Türkiye'deki cezaevi günlerini anlattı
Papaz Brunson Türkiye'deki cezaevi günlerini anlattı
Cezaevinden firar etti Facebook'ta ölüm ilanı verdi
Cezaevinden firar etti Facebook'ta ölüm ilanı verdi
Kılıçdaroğlu: Suriyelileri gönderecek olan parti CHP'dir
Kılıçdaroğlu: Suriyelileri gönderecek olan parti CHP'dir
İçişleri Bakanlığı o polis memurları hakkında soruşturma başlattı
İçişleri Bakanlığı o polis memurları hakkında soruşturma başlattı
Komşusunun köpeğini iple boğarak öldüren şahıs serbest bırakıldı
Komşusunun köpeğini iple boğarak öldüren şahıs serbest bırakıldı
Cengiz Ünder Avrupa devlerini peşinden koşturuyor
Cengiz Ünder Avrupa devlerini peşinden koşturuyor
Arda Turan'a bir darbe de Başakşehir'den
Arda Turan'a bir darbe de Başakşehir'den

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık