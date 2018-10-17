Cemal Kaşıkçı Konsolosluk binasında böyle infaz edildi

Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınaman Cemal Kaşık'nın öldürüldüğü düşünülüyor. Dünya ve ABD basını tarafından yakından takip edilen Cemal Kaşıkçı olayı, dünya gündeminin ilk sırasında. ABD basınından CNN International'ın iddiasına göre, muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı Konsolosluk binasında öldürüldükten sonra parçalara ayrıldı ve başka bir yere taşındı.

ABD basını yakından takip ettiği Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili ciddi bir iddiayı gündeme getirdi. Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürüldüğünü iddia eden ABD basınına göre ceset, parçalara ayrılarak taşındı.

CNN daha önceki haberindeyse kaşıkçı hakkında yine çarpıcı bir iddiayla gündeme gelmişti.

O haberde "Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul eden bir rapor hazırladığı" öne sürülmüştü. Raporda Kaşıkçı'nın sorguda yanlışlıkla öldüğünün yazıldığı ifade edildi. Ayrıca operasyonun Riyad'ın izni olmadan gerçekleştirildiği ve olaya dahil olanların sorumlu tutulacağının yer alacağı belirtildi. Raporun hala hazırlık aşamasında olduğuna ve bu yüzden içerisinde değişiklik olabileceğine dikkat çekildi

Raporda operasyonun Riyad'ın izni olmadan gerçekleştirildiği ve olaya dahil olanların sorumlu tutulacağının yer alacağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, haberi "Şimdilik bir söylentiden ibaret" sözleriyle değerlendirmişti.