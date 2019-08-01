Cem Yılmaz geri dönüyor!

Başarılı komedyenlerden Cem Yılmaz yeniden seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. CMYLMZ – Diamond – Elite – Platinum - Plus şovu ile yeni sezonda Zorlu PSM'de olacak.

5 binin üzerinde stand-up gösterisi ile her zaman ilgi odağı olan Cem Yılmaz, yeni sezon için hayranlarını sevindirdi. Cem Yılmaz, ilk günden itibaren biletleri saatler içinde tükenen tek kişilik stand up gösterisiyle yeni sezonda Zorlu PSM'de seyircilerini ağırlayacak.

Sezon boyunca, Zorlu PSM'de 30 gösteri sergileyecek Cem Yılmaz, ilk 9 gösterisi bugün, Biletix ve Zorlu PSM gişeleri üzerinden satışa çıktı. Ünlü şovmen, sosyal medya hesabından gösterisiyle alakalı bilet bilgisini paylaştı. Cem Yılmaz'ın son gösterisi geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleşmiş, gösteri açılışını ise oğlu Kemal yapmıştı.