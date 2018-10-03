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Cem Yılmaz Defne Samyeli çiftinden flaş karar
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Magazin - - Editör: Sefa Koçak

Cem Yılmaz Defne Samyeli çiftinden flaş karar

Bir süredir birlikte olan Cem Yılmaz ile Defne Samyeli çiftinden flaş karar. Magazin dünyasının yakından takip ettiği ikilinin evlilik kararı aldığı iddia edildi.

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli çiftinden flaş karar. Bir süredir birlikte olan ünlü çiftin evlilik kararı aldığı iddia edildi. Sosyal medya üzerinden birbirlerine olan hayranlıklarını her fırsatta dile getiren ikilinin şok bir kararla evlilik planı yaptığı öğrenildi.

AŞKLARINI BİR ADIM DAHA İLERİYE TAŞIYORLAR

Aşklarını ilan ettikleri günden beri birbirlerine hayranlıklarını dile getiren Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, birlikteliklerini bir adım daha ileriye taşıyor. Milliyet'te yer alan haberde, Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin, Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler' projesinin çekimlerini bitirmesinin ardından, önümüzdeki ay Çeşme'de Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu Çeşme The Stay otelde evlenecekleri iddia edildi.

SAMYELİ KIZLARI İÇİN BU KARARI ALDI

Defne Samyeli'nin kızları için böyle bir karar aldığı, Cem Yılmaz'ın da sevgilisinin bu isteğine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.


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